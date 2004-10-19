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۲۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۸:۳۱

از سوي دادگاهي در لندن :

يكي از علماي سلفي مقيم انگليس به شانزده مورد اتهام جنائي متهم شد

يكي از علماي سلفي مقيم انگليس به شانزده مورد اتهام جنائي متهم شد

ابو حمزه المصري روحاني مسلمان مصري مقيم لندن به 16 مورد اتهام جنائي از جمله تحريك به قتل و نگهداري اسناد تروريستي متهم شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازبي بي سي ابو حمزه متهم به تشويق و تحريك مردم در انظار عمومي براي كشتن و قتل يهوديان و ساير كافران شده است.

اين روحاني كه در دادگاه  زندان محلي" بلمارش" براي پاسخ گوئي به اتهامات حاضر شده بود هر گونه اتهامي را پيرامون دخالت در امور تروريستي انكار كرد.

وي به خاطر يكي از اتهاماتش كه همدستي در اقدامات تروريستي است ممكن است به درخواست آمريكا به آن كشور تحويل داده شود.

لازم به ذكر است كه علاوه بر آمريكا و انگليس، عربستان هم از كشورهائي است كه مدتي است اقدام به جمع آوري اطلاعات عليه وي كرده است.

چندي پيش يك پليس انگليسي به خاطر جاسوسي براي يكي از مقامات سفارت عربستان در زمينه جمع آوري اطلاعات پيرامون المصري در آن كشور به دو سال و نيم زندان محكوم شد.

 

کد مطلب 122701

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