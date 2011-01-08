فاز اول بازسازی امامزاده زبیده خاتون قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فاز اول بازسازی و نوسازی امامزاده زبیده خاتون شامل تامین و مرمت رواق امامزاده، بازسازی صحن، ساخت حسینیه و سالن آمفی تئاتر با ظرفیت بیش از 70 نفر بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه داشته است.

فاز دوم این طرح شامل تملک اراضی و چند پلاک ثبتی و توسعه آستان مبارک امامزاده زبیده خاتون تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.

در این مراسم کلنگ طرح توسعه امامزاده سید محمد قزوین هم به زمین زده شد.

همچنین در مراسمی با حضور رضا یار قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و حجت الاسلام انصاری مدیر کل اوقاف استان بهره برداری از ساختمان اداره اوقاف شهرستان قزوین آغازشد.

برای خرید و تملک این ساختمان که با 250 مترمربع مساحت دارای 150 مترمربع زیربناست یک میلیارد و 500 میلیون اعتبار هزینه شده است.