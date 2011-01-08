ایستگاه گاز شهرک صنعتی شماره 3 ارومیه آماده بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه جمعه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شماره سه ارومیه افزود: ظرفیت این ایستگاه 100 هزار متر مکعب گاز در ساعت بوده و تا 20 روز آینده بهره برداری از آن آغاز می شود.

وی در ادامه بر استفاده این واحدها از خط اعتباری ویژه ای که دولت در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی قرار داده، تاکید کرد.

وی همچنین بر پرداخت به موقع دستمزد عقب افتاده کارگران، جهت تامین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی قول مساعد داد.

استاندار آذربایجان غربی به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان از چند واحد فولاد و ذوب آهن در شهرک صنعتی شماره سه ارومیه بازدید کردند.

وحید جلال زاده از بخش های تولید انواع میلگرد ساده، میلگرد عاج دارو کلاف و همچنین واحد تولید تیرآهن بازدید و در جریان مسایل و مشکلات این واحدهای تولیدی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از مراحل آماده سازی واحد تولید انواع بطری های شیشه ای در این شهرک صنعتی بازدید کرد.

این واحد در صورت تامین گاز مورد نیاز تا یک ماه آینده آماده بهره برداری خواهد شد.