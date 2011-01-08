علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهارمین نشست تخصصی پژوهشی کنگره ادبی جان جانان در ادامه برگزاری نشستهای پیش از برگزاری کنگره سراسری، روز چهارشنبه 29 دی در محل سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

وی گفت: کلیه افرادی که برای شرکت در کنگره آثار ادبی خود را به دبیرخانه ارسال کردند برای شرکت در این برنامه دعوت شده‌اند. محور موضوعی نشست چهارم "انتظار و محرم" است و این موضوع در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. قصد داریم از این پس تا زمان برپایی آیین پایانی کنگره، چهارشنبه پایانی هر ماه نشست های تخصصی پژوهشی کنگره را برگزار کنیم.

علیزاده افزود: کسانی که برای شرکت در این نشست دعوت شده اند، افرادی هستند که از طریق فراخوان و ارسال آثار با کنگره ارتباط برقرار کرده اند و حضورشان در این جلسه به معنی تقویت اطلاعاتشان به منظور شرکت در کنگره جان جانان است. مهمان این برنامه حجت الاسلام علی محسنی استاد حوزه و دانشگاه است که در این نشست به سخنرانی درباره انتظار و محرم خواهد پرداخت.

چهارمین نشست تخصصی پژوهشی کنگره ادبی جان جانان از ساعت 15 تا 17 روز چهارشنبه 29 دی در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.