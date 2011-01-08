منابع تغذیه غیراستاندارد در بازار/ برچسب انرژی برای اقلام کامپیوتری اجباری شد

احمدرضا کلیشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با نصب برچسب انرژی روی اقلام کامپیوتری امکان توجه بیشتر به میزان مصرف کالاهای رایانه ای وجود خواهد داشت گفت: در بحث بهینه سازی یکی از مواردی که باید حتما اجرایی شود نصب برچسب انرژی است تا برای کاربران این امکان فراهم شود که مطمئن شوند میزان مصرف مجموعه ای که در اختیار دارند چگونه است.

وی بیشترین مشکل موجود در بحث بهینه سازی مصرف انرژی در اقلام کامپیوتری را مربوط به منابع تغذیه عنوان کرد و گفت: قوانین و مقررات مربوط به نصب برچسب انرژی برای اقلام کامپیوتری بزودی تدوین و اجرایی می شود.

کلیشادی با بیان اینکه در کشور ما از اسفند ماه سال 88 برای مصرف انرژی تجهیزات اداری فناوری اطلاعات که شامل انواع کامپیوتر، مانیتور، چاپگر و اسکنر می شود استاندارد اجباری اعلام شده است گفت: به این معنی که یک نمونه از این قبیل کالاها در ورود به کشور به آزمایشگاههای تحت نظر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه می شود تا از لحاظ مصرف انرژی و دیگر موارد کیفیتی اندازه گیری و تایید شود.

معاون مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران اضافه کرد: این کالاها باید از لحاظ استاندارد اندازه گیری شود تا مصرفشان از حد معینی از انرژی تجاوز نکرده و تا جایی که ممکن است مصارف پایینی داشته باشند اما این قوانین اجباری تنها برای محصولات وارداتی درنظر گرفته شده و موسسه استاندارد برای تولیدات داخلی توجهی به این موضوع نداشته و تجهیزات کامپیوتری تولید داخل حتی اگر دچار اشکالات متعدد باشد مشمول این قوانین نمی شود.

کلیشادی با تاکید بر اینکه موسسات جهانی استاندارد مشخص و تعریف شده ای برای رده بندی کالاهای فناوری اطلاعات دارند و میزان مصرف انرژی کالا را متناسب با توان مصرفی آن در اختیار خریداران قرار می دهند گفت: تست بهینه سازی مصرف انرژی بخشی از تولید هر کالایی محسوب می شود که در کشور ما برای تولیدات داخلی به آن توجهی نشده است.

وی با اشاره به وجود کالاهای ناشناخته و بی نام و نشان و بی کیفیت در بازار که به دلیل ارزانی قیمت از سوی مردم خریداری می شوند و بازده انرژی بسیار پایینی دارند ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی از انواع منابع تغذیه غیراستاندارد در بازار وجود دارند که نه اصول ایمنی و حفاظت در جریان بار اضافه در آنها رعایت شده و نه طراحی صحیح از نظر استاندارد قطعات دارند.

معاون تجهیزات فناوری اطلاعات و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران تصریح کرد: منابع تغذیه در کشور ما از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و علت اصلی آن است که در ایران منابع تغذیه تولید داخل مشمول استاندارد اجباری نیستند. بنابراین تولیدکنندگان زیر پله ای این قطعات را به نحوی وارد کشور کرده و با کیفیت پایین مونتاژ و به فروش می رسانند که هم خطرات ایمنی و هم خطرات سازگاری الکترومغناطیسی دارد و هم برای شبکه برق، بار اضافی ایجاد می کند و کاربر هم مجبور خواهد شد هزینه اضافی برای مصرف انرژی بپردازد و منتظر آسیب های احتمالی به سیستم خود نیز باشد.