برقراری ارتباط با جوانان بهترین بستر برای تبلیغ دینی است

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: برقراری ارتباط با جوانان و نوجوانان بهترین بستر برای تبلیغ دین در عرصه اجتماعی و جلوگیری از ناهنجاریهای مختلف اجتماعی است که ائمه جماعات باید به آن توجه و اهتمام کامل داشته باشند.

وی با اشاره به توطئه های شوم دشمنان در قالب هجمه های فرهنگی و جنگ نرم، افزود: اشاعه فرهنگ دینی و تلاش در جذب جوانان به این فرهنگ غنی مهمترین راه مقابله با دسیسه های دشمنان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان خاطرنشان کرد: برای تاثیرگذاری تبلیغات دین مقدس اسلام، باید به جای فعالیت های تک بعدی به همه ابعاد اسلام با تمامی عرصه‌های آن توجه شود.

حجت الاسلام خادمی از اعزام مبلغان ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی به مناطق مختلف این استان خبر داد و یادآور شد: دهه فجر بهترین فرصت برای ترویج و انتقال فرهنگ انقلاب و بیان اشتراکات انقلاب اسلامی با نهضت عاشوراست.

وی افزود: مبلیغن اعزامی باید از این فرصت بایستی برای آشنا ساختن نسل سوم و چهارم انقلاب با این آرمانها و ارزشها استفاده کنند.