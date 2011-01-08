جدول میزان وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز/ جزئیات وام به تفکیک مقاطع

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویانی که در اولویت نیاز مالی باشند با سپردن تعهد محضری و ثبت نام در حداقل واحدهای مورد لزوم می توانند درخواست وام کنند.

دانشجویانی که در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی در سال تحصیلی 90 - 89 تحصیل می کنند از انواع وام شهریه و حج عمره و زیارت عتبات عالیات برخوردار می شوند. وام حج عمره برای کلیه مقاطع و یک بار در طول تحصیل داده می شود و وام زیارت عتبات عالیات عراق نیز حداکثر چهار میلیون ریال برای کلیه مقاطع است.

میزان وام شهریه برای این گروه از دانشجویان از مقاطع کاردانی تا دکتری تخصصی ناپیوسته (غیر بورسیه) متفاوت است و از هر نوبت 2 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال در نوسان است.

جدول وام شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی سال تحصیلی 90 - 89

مقطع تحصیلی کاردانی

و

کارشناسی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ارشد ناپیوسته کارشناسی ارشد ناپیوسته

و

دکتری حرفه ای دکتری تخصصی ناپیوسته

(غیر بورسیه) میزان نوبتها حداکثر 3 نوبت حداکثر 6نوبت حداکثر 3 نوبت حداکثر 10نوبت حداکثر 4نوبت مبلغ وام هر نوبت 2.000.000 ریال هر نوبت 2.000.000 ریال هر نوبت 6.000.000 ریال هر نوبت 3.000.000 ریال هر نوبت 10.000.000 ریال

به گزارش مهر، دانشجویانی که در دوره های نوبت دوم، نیمه حضوری، پیام نور و جامع علمی - کاربردی در سال تحصیلی 90 - 89 تحصیل می کنند نیز از انواع وام شهریه و حج عمره و زیارت عتبات عالیات برخوردار می شوند. وام حج عمره برای کلیه مقاطع و یک بار در طول تحصیل داده می شود و وام زیارت عتبات عالیات عراق نیز حداکثر 4 میلیون ریال برای کلیه مقاطع است.

میزان وام شهریه برای این گروه از دانشجویان از مقاطع کاردانی تا دکتری تخصصی پیوسته و مبالغ متعدد متفاوت است.

جدول وام شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های نوبت دوم، نیمه حضوری، پیام نور و جامع علمی - کاربردی سال تحصیلی 90 - 89