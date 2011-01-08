جدول میزان وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز/ جزئیات وام به تفکیک مقاطع

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویانی که در اولویت نیاز مالی باشند با سپردن تعهد محضری و ثبت نام در حداقل واحدهای مورد لزوم می توانند درخواست وام کنند.
دانشجویانی که در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی در سال تحصیلی 90 - 89 تحصیل می کنند از انواع وام شهریه و حج عمره و زیارت عتبات عالیات برخوردار می شوند. وام حج عمره برای کلیه مقاطع و یک بار در طول تحصیل داده می شود و وام زیارت عتبات عالیات عراق نیز حداکثر چهار میلیون ریال برای کلیه مقاطع است.
میزان وام شهریه برای این گروه از دانشجویان از مقاطع کاردانی تا دکتری تخصصی ناپیوسته (غیر بورسیه) متفاوت است و از هر نوبت 2 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال در نوسان است.
جدول وام شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی سال تحصیلی 90 - 89
|مقطع تحصیلی
|
کاردانی
|کارشناسی پیوسته
|کارشناسی ارشد ناپیوسته
|
کارشناسی ارشد ناپیوسته
|
دکتری تخصصی ناپیوسته
|میزان نوبتها
|حداکثر 3 نوبت
|حداکثر 6نوبت
|حداکثر 3 نوبت
|حداکثر 10نوبت
|حداکثر 4نوبت
|مبلغ وام
|هر نوبت 2.000.000 ریال
|هر نوبت 2.000.000 ریال
|هر نوبت 6.000.000 ریال
|هر نوبت 3.000.000 ریال
|هر نوبت 10.000.000 ریال
به گزارش مهر، دانشجویانی که در دوره های نوبت دوم، نیمه حضوری، پیام نور و جامع علمی - کاربردی در سال تحصیلی 90 - 89 تحصیل می کنند نیز از انواع وام شهریه و حج عمره و زیارت عتبات عالیات برخوردار می شوند. وام حج عمره برای کلیه مقاطع و یک بار در طول تحصیل داده می شود و وام زیارت عتبات عالیات عراق نیز حداکثر 4 میلیون ریال برای کلیه مقاطع است.
میزان وام شهریه برای این گروه از دانشجویان از مقاطع کاردانی تا دکتری تخصصی پیوسته و مبالغ متعدد متفاوت است.
جدول وام شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های نوبت دوم، نیمه حضوری، پیام نور و جامع علمی - کاربردی سال تحصیلی 90 - 89
|مقطع تحصیلی
|
کاردانی
|کارشناسی پیوسته
|کارشناسی ارشد ناپیوسته
|
کارشناسی ارشد پیوسته
|
دکتری تخصصی ناپیوسته
|دکتری تخصصی پیوسته
|میزان نوبتها
|4 نیمسال
|8 نیمسال
|4 نیمسال
|10 نیمسال
|8 نیمسال
|14 نیمسال
|مبلغ وام
|
هر نوبت حداکثر1.500.000 ریال
|
هر نوبت حداکثر1.500.000 ریال
|
هر نوبت حداکثر10.000.000 ریال
|
هر نوبت حداکثر4.000.000 ریال
|هر نوبت حداکثر15.000.000 ریال
|هر نوبت حداکثر5.000.000 ریال
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