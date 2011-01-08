به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، نام "بایچونگ باتیا"، مهاجم و کاپیتان تیم ملی هند که گفته می شد به خاطر آسیب دیدگی عضله ساق پا از حضور در جام ملت‌های 2011 آسیا باز خواهد ماند، در بین 23 بازیکن تیم هند قرار گرفت. احتمالا در این مدت کم پزشکان نتوانسته‌اند کار زیادی برای کاپیتان تیم ملی هند انجام دهند تا او شرایط حضور در میدان را پیدا کند.

اگرچه نام باتیا در بین اسامی 23 نفر نهایی وجود دارد، اما باید منتظر ماند و دید که آیا او در اولین بازی هند مقابل استرالیا در تاریخ 10 ژانویه 2011 (20 دی‌ماه 1389) به بازی خواهد آمد یا خیر. بازی هند با استرالیا اولین بازی این تیم بعد از 27 سال در رقابت‌های جام ملت‌های آسیاست.

سرمربی چین: روزی را می‌بینم که قهرمان آسیا شده‌ایم

"گائو هونگ بو"، سرمربی چین تاکید کرد که جام ملت‌های آسیا 2011 در قطر یک آزمایش واقعی است برای این که همه ببینند ستاره‌های جوان چینی تا کجا می توانند پیش بروند.

چین سال 2002 به جام جهانی صعود کرد و در جام ملت‌های آسیا 2004 در حالی که میزبان بود به مدال نقره دست یافت. بعد از آن نه به جام جهانی 2006 صعود کرد و نه به جام جهانی 2010 و در جام ملت‌های آسیا 2007 نیز نتایج بدی گرفت. به همین دلیل هونگ بو همه بازیکنان قدیمی تیمش را کنار گذاشت و روی آورد به انتخاب استعدادهای جوان چینی. در میان این بازیکنان البته "هائو جون مین" که در شالکه بازی می کند حضور دارد اما تیم ملی چین در این مسابقات جوان‌ترین تیم تاریخ این کشور است.

سرمربی تیم ملی فوتبال چین در خصوص شرایط تیمش گفت: بازیکنان من روحیه خیلی بالایی دارند و با هم متحد هستند. می خواهیم با همین منوال ادامه دهیم. با اینکه تیم جوانی هستیم از هیچ کس نمی ترسیم و می خواهیم بهترین بازی‌های خود را در آسیا به نمایش بگذاریم.

چینی‌ها اولین دیدارشان در چارچوب مرحله گروهی مسابقات جام ملتهای آسیا را مقابل کویت برگزار می کنند. هونگ بو با اشاره به این بازی افزود: من حس می کنم این کویت نسل طلایی فوتبال این کشور است پس ما برای اینکه موفق شویم باید بهترین بازی‌مان را انجام دهیم. هدف ما در این تورنمنت استفاده از بهترین تاکتیک‌ها و نشان دادن فلسفه فوتبال‌مان است.

وی در خاتمه تصریح کرد: در 10 سال اخیر نیمکت تیم ملی چین مربیان زیادی به خود دیده است که هر کدام با سبک خودشان کار می کردند. ما در این مدت موفقیت‌هایی داشته‌ایم اما گاهی هم این طور نبوده پس به نظر من این مسابقات می تواند آزمایش خوبی باشد. من روزی را می بینم که چین قهرمان آسیا شود.

مربی کویت: به بازیکنانم ایمان دارم

"گوران توفگژیچ"، سرمربی کویت با تاکید بر اینکه به بازیکنانش ایمان دارد، ابراز امیدواری کرد، جام ملت‌های آسیا 2011 در قطر فرصتی باشد برای بازگشت تیمش به دوران طلایی.

آبی‌ها حدود سه دهه پیش یکی از تیم‌های درجه یک فوتبال آسیا بودند و جام ملت‌های آسیای سال 1976 برای اولین و تنها بار به مقام قهرمانی رسیدند. این تیم در سال 1982 نیز به جام جهانی اسپانیا رسید و از آن روز تاکنون نتوانسته به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا در هیچ دوره دیگری برسد.

اما درخشش این تیم در جام قهرمانی فدراسیون فوتبال غرب آسیا و مسابقات جام خلیج فارس در سال 2010 مربی این تیم را بسیار امیدوار کرده است: " نتایج ما در هر دو مسابقه انگیزه زیادی به ما داده است. اما از آنجائیکه جام ملت‌ها سطح بسیار بالایی دارد ما کار خیلی خیلی سختی داریم. سال گذشته این نسل از بازیکنان به موفقیت‌های زیادی رسیدند و مطمئنم آنها در آینده نسل طلایی فوتبال کویت خواهند بود.

کویت روز شنبه با چین بازی خواهد کرد. این دو تیم که همراه ازبکستان و قطر میزبان در گروه A هستند پیشتر پنج بار با هم بازی کرده‌اند که سهم هر یک تنها یک پیروزی بوده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال کویت در خصوص دیدار با چین گفت: این اولین بازی ما خواهد بود و برای همین اهمیت بسیار بالایی دارد. من چین را آنالیز کرده‌ام و سعی دارم تیم را برای این بازی به آمادگی برسانم. چینی‌ها تیم بسیار منظمی دارند و به لحاظ فردی بازیکنان توانایی در این تیم بازی می کند. راجع به نتیجه حرفی نمی زنم اما ضمن احترام به چین به بازیکنانم ایمان دارم.

درخشش هافبک چین در قطر

هرچند چین در سال‌های اخیر سختی‌های زیادی در فوتبال کشیده اما "یو های"، هافبک این تیم معتقد است موفقیت کشورش در مسابقات شرق آسیای سال 2010 اعتماد به نفس هم تیمی‌هایش را بالا برده است.

چین در فوریه سال 2010 کره جنوبی را با سه گل شکست داد و با ژاپن به تساوی رسید و در نهایت جام قهرمانی مسابقات فوتبال شرق آسیا را بالای سر برد. با این حال عدم صعود به جام جهانی 2010 و قبل از آن 2006 به اضافه بازی‌های ضعیف در جام ملت‍های آسیا 2007 باعث شده بود این کشور سال‌ها جایی در میان قدرت‌های برتر قاره نداشته باشد.

با این حال یو در مورد قهرمانی تیمش در مسابقات شرق آسیا گفت: این قهرمانی روحیه زیادی به ما داد. بعد از آن مسابقات ما تجربه و اعتماد به نفس بالایی پیدا کردیم. از آن موقع تاکنون ما رشد زیادی کرده‌ایم و امیدوارم بتوانیم توانایی‌های‌مان را نشان دهیم.