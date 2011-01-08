اعتبارات استانی ساماندهی معدن نمک چهرآباد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی صبح شنبه با اشاره به اینکه ساماندهی معدن نمک باید با جدیت بیشتری انجام شود، افزود: سال آینده با بهره گیری از توانایی‌های کاوشگران چند کشور خارجی حفاری و کاوش در این فضا از سر گرفته خواهد شد.

وی اتمام پروژه‌های پژوهشی را در اولویت برنامه‌های اجرایی این اداره کل عنوان کرد و ادامه داد: محوری از سلطانیه به تخت سلیمان با عنوان محور گردشگری دو بنای ثبت شده در یونسکو طراحی شده است.

الهی راز ایجاد یک سایت گردشگری در این منطقه خبر داد و افزود: ایجاد پایگاه پژوهشی در این منطقه به عنوان یکی از مصوبات دور دوم سفر رییس جمهوری و هیئت دولت به زنجان می باشد که اعتباری بیش از 500 میلیون ریال نیز برای تحقق آن اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با تاکید بر اینکه بعد از اتمام کارهای پژوهشی، عملیات ساماندهی این منطقه انجام خواهد شد، گفت: در طول 100 سال گذشته چنین کشفی که اجساد سالم در یک کاوش باستانی به دست آید در باستان‌شناسی وجود نداشته است.

الهی با بیان اینکه کشف این اجساد سالم می‌توانند همه اطلاعات کور دوره تاریخی مربوطه را نمایان سازد، افزود : پش از انجام کار پژوهشی، این منطقه به یک قطب گردشگری تبدیل خواهد شد.

وی افزود: معدن نمک چهرآباد زنجان جاذبه اصلی در این محور است که می‌تواند رونق بخش صنعت گردشگری در این استان و کشور باشد.