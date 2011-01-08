۲۶۰ مدیر و مربی روستا مهد در لرستان بیمه شدند

پری خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در 9 ماه نخست سالجاری ۱۰۳ برگ پایان دوره برای مربیان شرکت کننده در دوره آموزشی بهداشت و سلامت دهان و دندان صادر شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این راستا کارگاه آموزشی نماز و عترت با حضور ۱۱۰ مربی برگزار شده است.

کارشناس مسئول امور کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستی لرستان یادآور شد: برگزاری کارگاه اموزشی یک روزه نماز ویژه مربیان و مدیران مهدهای کودک شهری و روستایی، برگزاری همایش اقامه نماز با حضور کلیه مربیان و مدیران مهدهای کودک شهری و روستایی با همکاری ستاد اقامه نماز استان و برگزاری کارگاه دهان و دندان با حضور کلیه مدیران و مربیان مهدهای کودک شهری و روستای با همکاری دانشگاه علوم پزشکی از دیگر برنامه های این دفتر بوده است.

خدایی به برنامه های ویژه ماه محرم در این حوزه اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری مراسم عزاداران کوچک با حضور ۳ هزار کودک مهدهای کودک شهرستان خرم آباد و برگزاری مراسم نمادین نماز ظهر عاشورا با حضور ۱۵۰کودک مهدهای شهرستان خرم آباد در نماز خانه ستاد بهزیستی لرستان از جمله برنامه ها د این زمینه بوده است.

وی همچنین از کمک به کودکان بی بضاعت مهدکودکهای استان خبر داد و یادآور شد: در این راستا اعتباری بالغ بر 990 میلیون ریال به عنوان طرح تامین بخشی از شهریه سه دهک پایین در آمدی به هزار و ۳۵۰ کودک بی بضاعت استان پرداخت شده است.