بازدید مهمانان خارجی همایش "علم، فناوری و توسعه پایدار" از موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای آشنایی بیشتر مهمانان خارجی با هنر و تمدن ایران، به خصوص هنرهای تجسمی، بیش از 25 نفر از اندیشمندان و پژوهشگران، به مدت دو ساعت و به صورت گروهی از موزه هنرهای معاصرتهران و همچنین نمایشگاه "پیشگامان هنر نوگرای ایران" که مروری بر آثار محمود جوادی‌پور و احمد اسفندیاری است، بازدید کردند.

نمایشگاه "پیشگامان هنر نوگرای ایران" از روز هفتم آذرماه در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد و تا پایان دی‌ماه ادامه دارد. در این نمایشگاه 400 اثر از دوره‌های مختلف زندگی محمود جواد‌ی‌پور و احمد اسفندیاری به نمایش درآمده است.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت 10 صبح تا 18 به جز جمعه‌ها و ایام تعطیل به موزه هنرهای ‌معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه و یا برای کسب طلاعات بیشتر با شماره تلفن 88951965 روابط عمومی تماس بگیرند.