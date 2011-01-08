به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صافی در این باره گرفت: این فیلم 117 دقیقه است. تصویربرداری "بالابان" از نیمه بهمن‌ماه 1388 آغاز شد و در نیمه اردیبهشت‌ماه 1389 به اتمام رسید. این فیلم تا پایان دی‌ماه آماده پخش خواهد شد.



وی در ادامه افزود: شاهین نوجوانی 18 ساله و ساکن بندر بوشهر است. او که سال‌ها پیش پدر محیط بانش را در مواجهه با قاچاقچیان پرنده از دست داده، اکنون به واسطه مشکلات و شرایط پیچیده زندگی خانوادگی، بر سر یک دوراهی وفاداری به شغل پدر یا پا گذاشتن در راه قاتلین قرار گرفته است. تلاش شاهین در رویارویی با طبیعت و حوادث خشن پیرامونش، ماجراهای این فیلم را رقم می‌زند.

در فیلم "بالابان" محمدحسین دریابگرد، صادق زارعی، ایرج صغیری، حیدر مظفری، آریا بهرام نژاد، مریم رنجبر، هادی ارشدپور، سیروس ولی‌زاده، حشمت اله غضنفر، فرشید تربیت، قحطبه فخرائی، حسن غلامی، امین چاهشوئی، سیدعلی هدایت، جوهر تنگستانی، حسین قفلی، داوود داوودی و ... بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از تدوینگر و طراح صحنه و لباس: سیدرضا صافی، مدیران تصویربرداری: سیدرضا مهیمنیان و پیام عزیزی، صدابردار: سیدمهدی حسینی‌پور، صداگذار: آرمین بهاری، آهنگساز: مهدی امانی، مدیران تولید: موسی الرضا حامدی خواه و امیرحسین فلاحت‌پیشه، اسپیشیال افکت و اتالوناژ دیجیتال: محمدحسین نجفی، چهره‌پرداز: غلامرضا رستم‌زاد واحسان روناسی.