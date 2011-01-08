افتتاح دومین بازارچه خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در این باره گفت: این بازارچه بمنظور توانمند سازی و ارتقای سطح زندگی بانوان منطقه 22 با ویژگیهای منحصر به فرد در فضای مناسبی در بوستان پونه به مساحت 18000 متر مربع به بهره برداری خواهد رسید. این بازارچه با 14 غرفه مختلف ، کالاهای تولید شده زنان سرپرست خانوار را به شهروندان عرضه خواهد کرد.



وی با اشاره به احداث این بازارچه در شهرک شهید باقری افزود: این بازارچه در محوطه ای به مساحت 1300 متر مربع با فضای سبز اختصاصی در دست احداث است. همچنین غرفه ویژه ای برای عرضه محصولات فرهنگی مانند: کتاب، سی دی و ... ایجاد خواهیم کرد و زنان سرپرست خانوار اداره آن را بر عهده خواهند داشت.

زمانی اضافه کرد: تلاش ما بر این است که این زنان با تلاش و کار خودشان، مشکلات شان را حل کنند. با توجه به اینکه منطقه 22 از جمله مناطق پیشرو در بین مناطق 22 گانه است، لذا قابلیت هایی برای ایجاد امکانات مختلف برای زنان سرپرست خانوار دارد و می توان در زمینه احداث و شکل گیری مراکز اشتغالزایی و عرضه محصولات برای زنان سرپرست خانوار، گامهایی موثری از این دست برداشت.



وی تاکید کرد: اولین بازارچه خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار در منطقه 22 در زیر گذر شهرک صدرا احداث شده و شامل 16 واحد تجاری و هر یک به مساحت 16 مترمربع با فضای مناسب است و زنان سرپرست خانوار محصولات خود را در این بازارچه به شهروندان عرضه می کنند.