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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

در آذربایجان غربی انجام شد:

غربالگری سلامت جسمی 1000 زن سرپرست خانوار

غربالگری سلامت جسمی 1000 زن سرپرست خانوار

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی از انجام غربالگری سلامت جسم هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال جهانگیری در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اجرای طرح غربالگری سلامت جسم زنان سرپرست خانوار با اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار توسط استانداری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی آذربایجان غربی بعنوان مجریان طرح آغاز شده است.

وی در ادامه بیان داشت: هزار نفر از زنان سرپرست خانوار بهزیستی در شهرستان ارومیه تحت معاینات اولیه قرار گرفته و طرح مذکور از اول آبانماه سالجاری به اجرا در آمده و در طی آن تا کنون 500 نفر از زنان سرپرست خانوار حوزه های مختلف سازمان تحت معاینات اولیه قرار گرفته اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی اظهار داشت: در طول اجرای طرح تعدادی از مددجویان مشکوک به برخی بیماریها تشخیص داده که جهت درمان مراتب به بهزیستی کشور گزارش و مبلغی به عنوان درمان موارد خاص در اختیار بهزیستی استان قرار گرفت.

جهانگیری از عقد تفاهم نامه ای معاونت امور اجتماعی بهزیستی و دفتر مطالعات معاونت اجتماعی ناجای آذربایجان غربی خبر داد و خاطر نشان کرد: برقراری سلامت اجتماعی در جهت پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی در حوزه های مشترک میسر خواهد بود.

این مقام مسئول گفت: در راستای تحقق این اهداف و جهت تبادل اطلاعات و تجربیات فی ما بین کارشناسان و مددکاران اجتماعی حوزه پیشگیری از جرائم معاونت ناجا از مرکز آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی بازدید و با فعالیتهای این حوزه آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی نماز برای مربیان مهد های کودک

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با هدف ارتقا، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز به جامعه هدف بهزیستی دوره آموزشی نماز در پنج شهرستان آذربایجان غربی برگزار شده، افزود: 220 نفر از مربیان مهدهای کودک در این دوره 12 ساعته شرکت نموده و در خصوص نماز شناسی، آموزش احکام نماز، شیوه های ارتقا مفاهیم دینی و آموزش قرائت نماز، آموزشهای لازم را طی کرده اند.

کد مطلب 1227036

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