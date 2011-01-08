غربالگری سلامت جسمی 1000 زن سرپرست خانوار

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال جهانگیری در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اجرای طرح غربالگری سلامت جسم زنان سرپرست خانوار با اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار توسط استانداری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی آذربایجان غربی بعنوان مجریان طرح آغاز شده است.

وی در ادامه بیان داشت: هزار نفر از زنان سرپرست خانوار بهزیستی در شهرستان ارومیه تحت معاینات اولیه قرار گرفته و طرح مذکور از اول آبانماه سالجاری به اجرا در آمده و در طی آن تا کنون 500 نفر از زنان سرپرست خانوار حوزه های مختلف سازمان تحت معاینات اولیه قرار گرفته اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی اظهار داشت: در طول اجرای طرح تعدادی از مددجویان مشکوک به برخی بیماریها تشخیص داده که جهت درمان مراتب به بهزیستی کشور گزارش و مبلغی به عنوان درمان موارد خاص در اختیار بهزیستی استان قرار گرفت.

جهانگیری از عقد تفاهم نامه ای معاونت امور اجتماعی بهزیستی و دفتر مطالعات معاونت اجتماعی ناجای آذربایجان غربی خبر داد و خاطر نشان کرد: برقراری سلامت اجتماعی در جهت پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی در حوزه های مشترک میسر خواهد بود.

این مقام مسئول گفت: در راستای تحقق این اهداف و جهت تبادل اطلاعات و تجربیات فی ما بین کارشناسان و مددکاران اجتماعی حوزه پیشگیری از جرائم معاونت ناجا از مرکز آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی بازدید و با فعالیتهای این حوزه آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی نماز برای مربیان مهد های کودک

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با هدف ارتقا، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز به جامعه هدف بهزیستی دوره آموزشی نماز در پنج شهرستان آذربایجان غربی برگزار شده، افزود: 220 نفر از مربیان مهدهای کودک در این دوره 12 ساعته شرکت نموده و در خصوص نماز شناسی، آموزش احکام نماز، شیوه های ارتقا مفاهیم دینی و آموزش قرائت نماز، آموزشهای لازم را طی کرده اند.