هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: آقای عنایت جزو 16 داور برجسته فوتبال کشور و یکی از مدرسان بزرگ فیفا هستند و اعتماد AFC به ایشان برای برگزاری کلاس های داوری در داخل و خارج از کشور بسیار ارزشمند است و نباید این سرمایه داوری فوتبال کشور را به راحتی از دست بدهیم.

آیت اللهی اظهار داشت: فدراسیون فوتبال تا حد توان خود ازعملکرد ایشان درمسئولیت کمیته داوران دفاع کرد ولی شرایط و وضعیت اخیر داوری فوتبال کشور به گونه ای شد که ناگزیر به تغییر در کمیته داوران شدیم و مجموعه مدیریت فدراسیون برخلاف میل شان راضی به این تغییر شدند.

وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال بدنبال انتخاب بهترین جایگزین برای مسعود عنایت است اظهار داشت: با توجه به تعطیلی مسابقات لیگ فرصت یک ماهه ای که در اختیار داریم تلاش می کنیم تا بهترین گزینه را برای ریاست کمیته داوران انتخاب کنیم تا مجددا بابت این انتخاب زیر سئوال نرویم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره گزینه های مورد نظر فدراسیون فوتبال برای ریاست کمیته داوران اظهار داشت: آقایان بهروان، عسگری، فنایی و ... به یک اندازه برای تصدی این مسئولیت شانس دارند ولی فدراسیون فوتبال در نظر دارد با بررسی تمامی جوانب و شرایط موجود در این زمینه تصمیم گیری کنیم .

آیت اللهی یادآور شد: فردا یکشنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نشستی غیر رسمی خواهد داشت که احتمالا در آن سرپرست کمیته داوران را انتخاب کنیم تا در نشستی رسمی طی هفته های آینده رئیس کمیته داوران معرفی شود.