ساختار نیروی انسانی شهرداری گرگان نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ناصر گرزین صبح شنبه در نشست این دفتر افزود: بهسازی و اصلاح ساختار نیروی انسانی لازمه داشتن یک سازمان موفق است و نیروهای متخصصی که در تمام ابعاد با استفاده از دانش و تخصص خود در راستای اهداف سازمان گام برمی دارند موجبات چابکی سازمان را فراهم می کنند و این نیروها در هر سازمان به جای سخت کوشی، هوشمندانه کار می کنند و موجب رشد بهره وری و کاهش هزینه های سازمان می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به رشد تکنولوژی، نقش منابع انسانی و رعایت ساختار آن در هر سازمان به ویژه شهرداری از مهم ترین مؤلفه های تحقق برنامه های جامع شهری تلقی می شود و با توجه به اینکه شهروندان خوب، خدمات خوب و در خور شایسته می خواهند، می طلبد شهرداری گرگان در اصلاح ساختار نیروی انسانی و همچنین فرآیندهای مختلف آن از قبیل شناسایی، جذب، نگهداشت و به روز رسانی نیروی انسانی توجه کافی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: استراتژی و راهبرد ما در بخش نیروی انسانی شهرداری چگونه است؟ چقدر به تجزیه و تحلیل نیروی انسانی که مهم ترین بخش در بهره وری است پرداخته ایم؟ واقعاً وضعیت نیروی انسانی موجود در شهرداری تا چه میزان با نیازمندی های شهرداری مطابقت دارد و اساساً چه برنامه ای را به صورت مدون و اجرایی در جهت ساماندهی و اصلاح ساختار منابع انسانی معین کرده ایم.

گرزین بیان داشت: اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان مردم باید استراتژی های کلان را در همه امور و از جمله منابع انسانی تعیین نمایند و باید تلاش کنند که شرایط احراز شغل و شرح هر شغل و نیازهای شهرداری به منابع انسانی متخصص از حوزه های مختلف را مشخص نموده و مراقبت شود که بطور صحیح قابلیت اجرا پیدا کنند.

عضو شورای شهر گرگان گفت: همه ما اذعان داریم که در سنوات گذشته بدون هر معیار و مکانیزمی، نیروهای غیر متخصص زیادی برخلاف نیازهای جاری شهرداری وارد سیستم شده و همین امر باعث فربه و چاق شدن سازمان و در نهایت بهره وری پایین شده است که با یک مطالعه کوتاه می توان دریافت در حال حاضر در شهرداری چند برابر پست های سازمانی نیرو وجود دارد.

رئیس دفتر تحقیق و پژوهش شورای اسلامی شهر گرگان گفت: با توجه به اینکه همه ما قسم خورده ایم در جهت صلاح و صرف مردم گام برداریم، بنابراین به نظر می رسد باید قدری جدی وارد مباحث نیروی انسانی شویم و مراقب باشیم تحت هیچ عنوانی بدون ضابطه نیرویی جذب شهرداری نشود که هیچ تناسب شغلی و تخصصی با حوزه ندارد تا پس از جذب در شهرداری مجبور شویم هزینه هنگفتی از بیت المال را جهت آموزش و توانمندی این نیروها بکار بگیریم.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد برای داشتن یک شهرداری خوب و چابک و اثر بخش و دانش محور باید یک استراتژی مشخصی را در بحث ساماندهی نیروی انسانی بوجود آوریم و ساختار آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

گرزین خاطرنشان کرد: چنانچه تحت هر شرایطی نیاز به جذب نیروی جدید باشد با توجه به اینکه تعداد بی شماری نیروهای متخصص و تحصیل کرده با ضریب هوشی بالا و توانمند متقاضی ورود به شهرداری در سطح شهر گرگان وجود دارد، با فراهم آوردن شرایط یکسان از قبیل برگزاری آزمون و ساز و کارهای قانونی و رعایت عدل و انصاف و به دور از هرگونه تبعیض انجام پذیرد و چنانچه هر کسی بخواهد خارج از ضابطه انجام دهد و تحت هر عنوانی نیرو وارد شهرداری نمایند وظیفه داریم مراتب را بطور جدی پیگیری نمائیم تا شاهد توسعه عدالت اجتماعی و پویایی و کارآمدی هر چه بیشتر شهرداری باشیم.