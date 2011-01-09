اختصاص 13 میلیارد برای پیشگیری از اعتیاد به مواد افیونی

حمیدرضا صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشگیری اولیه از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی و محرکها مهمترین اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری بوده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس امسال برای پیشگیری از اعتیاد شیشه، کراک و سایر مواد افیونی اعتباری برابر 13 میلیارد و 230 میلیون تومان بین هشت دستگاه فرهنگی توزیع شده است.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در سال جاری به سازمان صدا و سیما دو میلیارد و 580 میلیون تومان، وزارت آموزش و پرورش 5/3 میلیارد تومان، وزارت بهداشت یک میلیارد و 200 میلیون تومان و وزارت علوم 500 میلیون تومان اعتبار واگذار شد.

وی گفت: همچنین سازمان بسیج سازندگی یک میلیارد و 700 میلیون تومان، نیروی انتظامی یک میلیارد تومان، سازمان بهزیستی دو میلیارد و 100 میلیون تومان، سازمان زندانها 200 میلیون تومان و کمیته امداد امام خیمنی 100 میلیون تومان اعتبار دریافت کردند.

صرامی افزود: این دستگاهها در سال جاری موظف به برگزاری کارگاههای آموزشی، تولید بسته های آموزشی شامل فیلم و لوح فشرده، برگزاری نمایشگاه با هدف کاهش میزان بروز در مصرف شیشه در چهار کانون هدف محیطهای آموزشی، والدین، محله های شهری و روستایی و محیطهای کار شدند.

وی تصریح کرد: در 8 ماهه سال جاری این دستگاهها دو هزار و 382 کارگاه آموزشی برای سه میلیون و 167 هزار و 519 نفر، 379 همایش با شرکت 376 هزار و 509 نفر و 171 بسته آموزشی تولید کرده اند.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: همچنین 684 نمایشگاه با شرکت چهار میلیون و 512 هزار و 143 نفر، 228 برنامه دیداری از طریق شبکه های ملی و استانی و 622 ساعت برنامه شنیداری از طریق رسانه های ملی و استانی با تاکید بر مصرف مواد مخدر شیشه برگزار شده است.