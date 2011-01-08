توسعه صنعت گردشگری نیازمند طرح های جامع است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی در جلسه کمیسیون تخصصی مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد افزود: مدیریت نظامند حرکت توسعه ای استان در بخش گردشگری نیازمند تهیه برنامه های راهبردی بر مبنای مطالعات جامعی است که بر اساس آن می توان نقشه های پایه ای را برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای فاخر عمرانی ارائه کرد.

وی انسجام بخشی به طرح های گردشگری، افزایش جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق صنعت گردشگری در استان را از مزایای تهیه طرح های پایه ای عنوان کرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین بر افزایش نظارت دستگاههای مسئول بر روند ساخت و سازها و جلوگیری از تخریب اراضی با ارزش کشاورزی در استان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون تخصصی مسکن و شهرسازی، صدور مجوز احداث 14 واحد تولیدی، گردشگری، بسته بندی میوه و سردخانه، پرورش طیور و دام و خدمات کشاورزی در خارج از محدوده شهرهای ارومیه، نقده، خوی، پلدشت را بررسی کردند.

در ادامه همچنین در جلسه کارگروه ماده پنج استان، طرح ساماندهی بافت 247 هکتاری فرسوده شهر میاندوآب بررسی و تصویب شد.

بر اساس این طرح با ارائه تسهیلات و امکان تجمیع قطعات، برنامه احیاء بافت شهری در بافت مرکزی با ارزش تاریخی و حاشیه شمال زرینه رود اجرا می شود.