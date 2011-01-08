تورهای گلستانگردی 149 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: از ابتدای سال 89 تاکنون تعداد مسافران ورودی داخلی وخارجی از طریق تورها به این استان 509 نفر بود که نسبت به سال قبل که 54 نفر بوده 967 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه این آمارگیری توسط دفاتر خدمات مسافرتی این استان صورت گرفته، تصریح کرد: تعداد مسافران در تورهای خروجی استان نیز دراین ایام تعداد 8 هزار و 618 نفر بوده که نسبت به سال قبل 103 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در سال جاری 13 مجوز دفاتر خدمات مسافرتی در راستای اجرای تورهای داخلی صادر شده که این آمار نسبت به سال پیش که پنج مجوز بوده، 160 درصد افزایش را نشان می دهد.

فعالی اظهار امیدواری کرد: با افزایش تعداد ورود و حضور مسافر به استان گلستان، شاهد رونق و شکوفایی هرچه بیشتر صنعت گردشگری و سرمایه گذاری گردشگری در این استان باشیم.