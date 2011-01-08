عکسهای نجومی شگفت انگیزی که از حیاط خانه گرفته شده اند!

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که ناسا و اسا میلیاردها دلار برای تجهیزات پیشرفته فناورانه هزینه می کنند تا بتوانند تصاویری از اجرام آسمانی، کهکشانها و منظومه شمسی تهیه کنند یک منجم آماتور 44 ساله انگلیسی به نام "استیو لاوگران" در حیاط پشتی خانه خود در "کمبرون" در "کمبریج شایر" انگلیس تصاویری از فضا می گیرد که جلوه آنها کمتر از تصاویر ناسا نیست.

ناسا در روزهای اخیر با استفاده از تلسکوپ فضایی هرشل و XMM نیوتن تصویری با بیشترین جزئیات ممکن را در طول موج مادون قرمز از کهکشان آندرومدا تهیه کرد.

تلسکوپ فضایی ماودن قرمز هرشل در سال 2009 با هزینه دهها میلیون دلار توسط آژانس فضایی اروپا ساخته شد.

این درحالی است که "استیو لاوگران" توانسته است در خانه خود تصویری دیدنی و استاندارد از همین کهکشان تهیه کند.

این منجم آماتور در این خصوص گفت: "یک تصویر واقعا خوب می تواند یک فرایند طولانی را پشت سر بگذارد به طوریکه من 14 ساعت برای گرفتن تنها یک عکس زمان صرف کردم. تهیه این عکسها یک دل مشغولی واقعی است اما وقتی آنها را تماشا می کنم واقعا لذت می برم."

این منجم آماتور که در واقع مهندس شبکه است از چهار سال قبل به نجوم علاقه مند شد و تصمیم گرفت برای تماشای ماه گرفتگی فوریه 2007 از یک تلسکوپ استفاده کند.

از آن زمان، این سرگرمی به یک دل مشغولی مهم برای وی تبدیل شده است، به طوریکه هر شب در حیاط پشتی خانه با تلسکوپ کوچک خود به ستاره ها خیره می شود.

براساس گزارش دیلی میل، این مهندس شبکه از یک دوربین دیجیتالی حرفه ای و سه تلسکوپ با قطر آینه از 60 میلیمتر تا 190 میلیمتر برای تهیه عکسهای نجومی خود استفاده می کند.

در میان تصاویری که این منجم آماتور گرفته است می توان به "سحابی جبار" و "سحابی قلب و روح" اشاره کرد. سحابی قلب و روح در صورت فلکی ذات الکرسی در فاصله 6 هزار سال نوری از زمین قرار دارد.

وی همچنین عکسهای شگفت انگیزی از سحابی زورق که چهار برابر درخشان تر از سحابی جبار است تهیه کرده است.

تصویری از کهکشان مسیه 31 که همچنین با عنوان کهکشان آندرومدا نیز شناخته می شود این عکس از حیاط خانه گرفته شده است!

تصویری دیگر از همان کهکشان، با این تفاوت که این عکس با استفاده از پرهزینه ترین و پیشرفته ترین ابزارهای نجومی دنیا در طول موج مادون قرمز گرفته شده است.

عکسی دیدنی از سحابی شعله کله اسبی در صورت فلکی جبار که این منجم آماتور از حیاط پشتی خانه خود گرفته است. به وضوح سر اسب در این تصویر توجه کنید

NGC7000 که همچنین با عنوان سحابی آمریکای شمالی نیز شناخته می شود. این عکس با ابزارهایی گرفته شده است که تنها 10 هزار پوند قیمت دارند

کهکشان مسیه 42 یا سحابی بزرگ جبار

استیو لاوگران به همراه تجهیزات خود در حیاط پشتی!