دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای آیین نامه دانش پژوهی در روند ارتقای اعضای هیئت علمی نقش دارد و برای ارتقا اعمال می شود که از سال تحصیلی آینده اجرایی خواهد شود.

وی اضافه کرد: آیین نامه دانش پژوهی در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شده است اما اجرای آن به آمادگی در دانشگاهها نیاز داشت که با توجه به اجرای آزمایشی، از سال تحصیلی آینده به طور کامل اجرا می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: هدف از ارزیابی فعالیتهای نوآورانه یا دانش پژوهی این است که ارزیابی جامع، دقیق و منصفانه ای از فعالیت هایی مانند تدریس، برنامه ریزی آموزشی، راهنمایی و مشاوره، مدیریت و رهبری آموزشی و ارزیابی فراگیران، صورت گیرد.

وی تاکید کرد: مقصود از نوآوری و دانش پژوهی انجام فعالیتی بدیع در جهت حل مسئله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه های جدید است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به بند فعالیت های فرهنگی و تاثیر آن در ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها، گفت: با توجه به اینکه بند یک آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی هنوز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ نشده است دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس بند فعالیت های فرهنگی و تربیتی که به عنوان شئون استادی در آیین نامه وزارت بهداشت آمده، عمل می کنند.

محققی خاطرنشان کرد: آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت در زمان تصویب دارای بندی به عنوان شئون استادی بوده که می تواند با بند فعالیت های فرهنگی اساتید همپوشانی داشته باشند و در واقع دانشگاه های علوم پزشکی آمادگی اجرای بند فعالیت های فرهنگی اساتید را دارند.