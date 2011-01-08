احمق ترین سارق 2010

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری QMI کانادا، پلیس کانادا در جنوب غربی اونتاریو اخیرا در گزارشی که از سوی رسانه های این کشور پخش شده بود، خبر از سرقت یک خانه داد.

در این گزارش از مردم خواسته شده بود هر گونه اطلاعاتی درباره سارق موردنظر در تصاویر دارند ارائه کنند. چندی بعد "مایکل پیرس" از نیروهای پلیس کانادا تماسی را دریافت می کند که در آن تماس گیرنده از ارائه نشدن جزئیات کامل سرقت ابراز نارضایتی می کند.

وی در ادامه جزئیات بیشتری از سرقت خود را از منزل موردنظر در اختیار پلیس قرار داده و البته در آخر در حالی که تصاویر سرقت وی در اختیار پلیس قرار داشته، دو تن از دوستانش را به عنوان سارق معرفی کرده و می گوید: من این عملیات را انجام ندادم!

پلیس کانادا در اونتاریو پس از دریافت این گزارش سارق احمق را دستگیر و به زندان انداخت.