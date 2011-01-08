فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترکیب ذوب آهن در مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا خیلی کامل نبود، اظهار داشت: فکر می‎کنم با این شرایط نتایج قابل پیش‎بینی و خوبی در این رقابت‏ها به دست آوردیم. البته منهای دیدار دیشب که داوری تاثیر بیشتری در نتیجه داشت تا عملکرد ما!

وی جریان دیدار جمعه شب تیمش مقابل الجلا سوریه را تشریح کرد و یادآور شد: همه شرایط بازی، جو سالن، تماشاگران و حتی داوری به سود میزبان بود اما با همه آنها کنار آمدیم و حتی کنترل بازی را هم به دست گرفته بودیم. اما در ثانیه‏های پایانی بازی داور قضاوت‏هایی داشت که مسلما در نتیجه هم تاثیر گذار بودند. در این شرایط واقعا دیگر کاری از دست ما بر نمی‎آمد.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن تصریح کرد: در 27 ثانیه پایانی بازی بود که داور از علی باهران یک خطای عمد گرفت. حاضرم فیلم بازی را به همه داوران نشان دهم تا ثابت شود این حرکت خطا نبود. با این حال بازیکن من با لحنی آرام از داور پرسید "کجای این حرکت خطای عمد بود؟"، داور هم بلافاصله رای تکنیکال فول داد!

کوهیان با تاکید بر اینکه داوری در طول بازی تا حد زیادی غیرعادلانه بود، ادامه داد: ما در تمام جریان بازی با این مسئله کنار آمدیم چون به هرحال حریف‎مان میزبان بود. اما در آن 27 ثانیه پایانی داور 8 پرتاب آزاد به حریف داد و همین مسئله نتیجه نهایی و باخاتذوب آهن را رقم زد. کاملا مشخص بود که داور به دنبال جمع کردن بازی است.

وی گفت: من نمی‎گویم که اگر این اتفاقات نمی‎افتاد و در قضاوت بی عدالتی نمی‏شد، پیروز مسلم بازی ذوب آهن بود. اما به هر حال جریان بازی به گونه‎ای در حال پیشروی بود که شانس ما برای برد بیشتر از حریف بود. اگر این اتفاق می‎افتاد ما به عنوان تیم دوم گروه صعود می‎کردیم اما شکست‎مان باعث شد در رده سوم باقی بمانیم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: البته هدف اصلی صعود به مرحله دوم رقابت‏های باشگاه‏های غرب آسیا بود که به آن رسیدیم. سعی می‏کنیم برای مرحله دوم با هماهنگی و آمادگی بیشتری مقابل حریف‎مان صف آرایی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ذوب آهن در چارچوب روز پایانی رقابت‎های باشگاه‏های غرب آسیا جمعه شب با نتیجه 73 بر 78 مغلوب الجلا سوریه شد و در رده سوم گروه A این رقابت‎ها قرار گرفت.