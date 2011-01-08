فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترکیب ذوب آهن در مسابقات باشگاههای غرب آسیا خیلی کامل نبود، اظهار داشت: فکر میکنم با این شرایط نتایج قابل پیشبینی و خوبی در این رقابتها به دست آوردیم. البته منهای دیدار دیشب که داوری تاثیر بیشتری در نتیجه داشت تا عملکرد ما!
وی جریان دیدار جمعه شب تیمش مقابل الجلا سوریه را تشریح کرد و یادآور شد: همه شرایط بازی، جو سالن، تماشاگران و حتی داوری به سود میزبان بود اما با همه آنها کنار آمدیم و حتی کنترل بازی را هم به دست گرفته بودیم. اما در ثانیههای پایانی بازی داور قضاوتهایی داشت که مسلما در نتیجه هم تاثیر گذار بودند. در این شرایط واقعا دیگر کاری از دست ما بر نمیآمد.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن تصریح کرد: در 27 ثانیه پایانی بازی بود که داور از علی باهران یک خطای عمد گرفت. حاضرم فیلم بازی را به همه داوران نشان دهم تا ثابت شود این حرکت خطا نبود. با این حال بازیکن من با لحنی آرام از داور پرسید "کجای این حرکت خطای عمد بود؟"، داور هم بلافاصله رای تکنیکال فول داد!
کوهیان با تاکید بر اینکه داوری در طول بازی تا حد زیادی غیرعادلانه بود، ادامه داد: ما در تمام جریان بازی با این مسئله کنار آمدیم چون به هرحال حریفمان میزبان بود. اما در آن 27 ثانیه پایانی داور 8 پرتاب آزاد به حریف داد و همین مسئله نتیجه نهایی و باخاتذوب آهن را رقم زد. کاملا مشخص بود که داور به دنبال جمع کردن بازی است.
وی گفت: من نمیگویم که اگر این اتفاقات نمیافتاد و در قضاوت بی عدالتی نمیشد، پیروز مسلم بازی ذوب آهن بود. اما به هر حال جریان بازی به گونهای در حال پیشروی بود که شانس ما برای برد بیشتر از حریف بود. اگر این اتفاق میافتاد ما به عنوان تیم دوم گروه صعود میکردیم اما شکستمان باعث شد در رده سوم باقی بمانیم.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: البته هدف اصلی صعود به مرحله دوم رقابتهای باشگاههای غرب آسیا بود که به آن رسیدیم. سعی میکنیم برای مرحله دوم با هماهنگی و آمادگی بیشتری مقابل حریفمان صف آرایی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ذوب آهن در چارچوب روز پایانی رقابتهای باشگاههای غرب آسیا جمعه شب با نتیجه 73 بر 78 مغلوب الجلا سوریه شد و در رده سوم گروه A این رقابتها قرار گرفت.
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