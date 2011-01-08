نرخ خرید کالا از تولیدکنندگان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح شنبه در نشست ستاد نماز جمعه گرگان افزود: همچنین باید به تولیدکنندگان نیز یارانه بدهند، تا در زمینه تولیدات و کارهای خود که بیشتر با سوخت و حامل های انرژی است، مشکلی نداشته باشند.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: امروز دشمن در تلاش است تا این کار، با موفقیت به سرانجام نرسد، اما همه ما با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، باید دست به دست هم بدهیم تا در مسیر صحیح این قانون گام برداریم و توفیقات این قانون را برای خود و نسل های آینده به یادگار بگذاریم.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: هدفمندی یارانه ها از ضروریات کشور بوده و تاکنون برخی از آثار مثبت خود را از قبیل کاهش مصرف حامل های انرژی و ارتقاء کیفیت نان نشان دهنده آن است.

آیت الله نورمفیدی افزود: مسئولان باید در این راستا، برنامه ریزی و طرح های خوبی را برای صرف بهینه تهیه نمایند و در عین حال نیز به مسئولان توصیه می کنم که با توجه به این موضوع، در استان ما مشکلاتی در زمینه های کشاورزی، دامپروری و مرغداری وجود دارد، راههای برطرف شدن این مشکلات را ارائه و اقدام کنند.