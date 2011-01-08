نباید نقش روحانیت در ایجاد انسجام ملی را نادیده گرفت

حجت الاسلام علی بنائی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به تاثیروحدت گرائی روحانیت دراتحاد مردم اظهارداشت: دشمنان اسلام هر گاه که خود را در رویارویی با اسلام و موج خروشان آن ناتوان می‌بینند، ناگزیر به تفرقه افکنی میان مردم و امت مسلمان روی می‌آورند.



وی ادامه داد: براین اساس است که نباید نقش روحانیت در اتحاد و انسجام ملی و دینی مردم را نادیده گرفت.



حسن تدبیر رهبری عامل اساسی در راهپیمایی ۹ دی بود



بنایی با اشاره به راهپیمایی ۹ دی سال گذشته ابرازداشت: عامل مهمی که باعث بوجود آمدن راهپیمایی ۹ دی شد، در واقع حسن تدبیر مقام معظم رهبری و صبر و حوصله ایشان در نشان دادن راه بود و ایشان در کمال درایت و هوشیاری راهی که مردم می‌خواستند را برای آنان ترسیم کرد و وقتی مردم ندای رهبری را شنیدند در دفاع از رهبری و ارزش‌های نظام و انقلاب به خیابان‌ها آمدند



مردم پشتوانه‌ای قوی برای نظام هستند



وی ادامه داد: همین جا معلوم شد که این نظام دارای یک پشتوانه قوی مردمی است و در طی ۳۲ سالی که از انقلاب می‌گذرد هیچ خللی در آرمان‌های مردم به وجود نیامده و مردم هم چنان پشتیبان ولایت فقیه هستند.



نماینده مردم قم درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن فکر می‌کرد که در اثر تبلیغات سوء رسانه‌ها، ماهواره‌ها و سایت‌هایش ممکن است سربازگیری کرده باشد و اذهانی را به خود مشغول کرده باشد، اما حرکت توفنده و پر شتاب مردم در نهم دی ماه سال گذشته نشان داد که انصافا مردم ایران با بصیرت و هوشیاری پای دفاع از نظام و ارزش‌های نظام ایستاده‌اند.



حنای دشمنان دیگر رنگی ندارد



وی تاکید کرد: در طول تاریخ ۳۲ سال گذشته هم هر جا که مردم به صحنه آمده‌اند دشمن احساس می‌کند که قافیه را باخته و عقب نشینی می‌کند.



بنائی تصریح کرد: در مواقعی مثل ۲۲ بهمن و روزهایی که راهپیمایی‌هایی با شکوهی درکشور برگزار می‌شود دشمنان از چند ماه قبل تبلیغات سنگینی مبنی براینکه که مردم خسته شده‌اند و امسال حرکت کمرنگ‌تر است را آغاز می‌کنند اما وقتی مردم راهپیمایی‌های باشکوه را برگزار می‌کنند تمام دشمنان ساکت می‌شوند و می‌فه‌مند که حنایشان دیگررنگی ندارد.

