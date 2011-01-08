اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احسان قائم مقامی در دوره نهم شطرنج بزرگان کشور که در تبریز برگزار می شود به صدر شطرنجبازان صعود کرد.

دور نهم شطرنج بزرگان کشور در تبریز ادامه یافت و استاد بزرگ احسان قائم مقامی با هفت امتیاز و دو دور مانده به اتمام رقابتها به صدر جدول شطرنجبازان برسد و امیدوار به کسب جایزه 20 میلیون ریالی شد.

پس از احسان قائم مقامی استاد بین المللی سید جواد علوی با 6.5 امتیاز در رده دوم جای دارد و پوریا درینی با همان امتیاز در تعقیب علوی است.

در دور نهم رقابت ها احسان قائم مقامی نیما جوانبخت را برد ، پوریا درینی مرتضی محجوب را شکست داد ، اصغر گلی زاده یک بر صفر آرش مقدمیان را مقهور کرد، جواد علوی محسن شعرباف را مغلوب کرد، عارف وصلی نیز پویا دوست کام را شکست داد.

همچنین در ادامه رقابتها محمد خادمی مرتضی عسگری را برد و مهرداد صداقت سعید اعرابی را شکست داد.

از سوی دیگر نیما حسین زاده با ائلشن مرادی، علی فقیرنواز با شاهین ساده ، سوزنکار با امیر ملاحی و شجاعت قانع با ناصر ریحانی مساوی کردند.

فینال رقابت های شطرنج بزرگان کشور با حضور 24 شطرنجباز در خانه شطرنج تبریز در حال برگزاری است و تا صبح روز 19 دی ماه جاری ادامه خواهد داشت.

اساتید بزرگ شطرنج کشور به همراه اساتید بین المللی و فیده و چهره های مطرح در این رقابت ها در 11 دور و به روش سوئیسی با هم به رقابت می پردازند.

جوایز جوایز مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور برای نفر اول قهرمان کشور 20 میلیون ریال ، نفر دوم 13 میلیون ریال ، نفر سوم 10 میلیون ریال ، نفر چهارم هفت میلیون ریال و نفر پنجم پنج میلیون ریال اهداء خواهد شد.

گسترش فولاد تبریز به ذوب آهن باخت

هفته ششم و پایانی دور رفت رقابتهای لیگ برتر والیبال نشسته قهرمانی باشگاههای کشور در تبریز برگزار شد و تیم گسترش فولاد تبریز برابر تیم ذوب آهن اصفهان شکست خورد تا تیم ذوب آهن اصفهان جشن قهرمانی در دور رفت را در تبریز جشن بگیرد.

این دیدار که در سالن صدرا تبریز برگزار شد تقابل هادی رضایی با علی کشفیا و حسن بخشعلی پور دیدنی بود و این تیم با تجربه ذوب آهن اصفهان بود که سه بر دو بازی و دو امتیاز را از تیم تبریزی گرفت و گسترش فولاد تبریز یک امتیاز گرفت.

قضاوت این دیدار را ابراهیم فیروزی و مهدی آشوری بر عهده داشتند.

تیم کسترش فولاد تبریز در گیمهای اول و چهارم و با نتایج 25 بر 17 و 25 بر 23 حریف را شکست داد ولی تیم ذوب آهن اصفهان در گیمهای دوم ، سوم و پنجم و با نتایج 25 بر 22 ، 25 بر 29 و 15 بر 12 برابر تیم تبریزی به برتری رسید.

با پایان هفته ششم تیم ذوب آهن اصفهان به تنهایی در صدر ایستاد و تیم گسترش فولاد تبریز با دو امتیاز اختلاف در تعقیب تیم اصفهانی است.

عنوان قهرمانی تنیس بانوان کشور به تنیسور تبریزی رسید

رقابتهای تنیس قهرمانی بانوان زیر 14 و 16 سال کشور انتخابی تیم ملی بانوان در تهران برگزار شد و سحر نجعی تنیسور تبریزی با اقتدار به مقام قهرمانی کشور دست یافت و نماینده ایران در رقابتهای برون مرزی شد.

در بازی فینال این سحر نجعی بود که زهرا زرکش قهرمان سابق ایران را شکست داد به مقام قهرمانی رسید و نیایش میرزایی به مقام سومی کشور دست یافت.

سحر نجعی در مجموعه ورزشی آزادی تهران با 5 برد و بدون ست باخت به مقام قهرمانی رسیده بود.

سحر نجعی تنیسور تبریزی در کارنامه خود قهرمانی رقابتهای بین المللی تنیس غرب آسیا را در سوریه در کارنامه خود دارد.