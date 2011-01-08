فیلمبرداری "ندارها "به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "ندارها" 14 آبانماه در تهران آغاز شده بود، پس از دو ماه فیلمبرداری 14 دیماه در تهران پایان یافت. این فیلم هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد.
واروژ کریم مسیحی تدوین فیلم را بر عهده دارد و صداگذاری را رضا نریمیزاده انجام میدهد. در خلاصه داستان فیلم آمده است: اون میگفت خدا به هر کسی این فرصت و لیاقت رو نمیده که بتونه در حق دیگران خوبی کنه چه به داراش چه به ندارش، اشتباه ما از همین جا شروع شد از اینکه وسوسه شدیم این فرصت رو به زور از خدا بگیریم.
پژمان بازغی، هانیه توسلی، محسن تنابنده، مریم بوبانی، بهرنگ علوی، شهرام آریا، کیانوش گرامی، حشمت آرمیده، هاشم روحانی، ایرج سرباز، حسین مسلمی، امان رحیمی، مهرنوش غزاله، سپیده خدابندهلو، حسین افشار، آرشاک غوکاسیان، پروین ملکی، علیاصغر یوسفیان،لاچین دربندی، دنیا حیدری، مانا عموئی، مهرداد همراهی، سیدجعفر خلفی، حمیده تاجمحل، حدیث غیاثوند بازیگران "ندارها" هستند.
عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده :علیرضا طالبزاده، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: مجتبی خادمزاده،
مشاور هنری: امیرمسعود آقا باباییان، منشی صحنه: فاطمه سادات سیّدی، عکاس: سحاب زریباف، مدیر روابط عمومی: حامد سیروس کبیری، مدیر فیلمبرداری: ساعد نیکذات، طراح صحنه و لباس: سعیدآهنگرانی، صدابردار: طاهر پیشوا، طراح چهرهپردازی: راحله نعمتزاده، طراح جلوههای ویژه: اصغر پورهاجریان، موسیقی: ستار اورکی، تهیهکننده: محمدرضا عرب، مجری طرح و مدیر تولید: علیرضا ابوالقاسمینژاد.
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