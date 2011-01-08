راههای گلستان 4 خطه می شود

محمدتقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به منظور افزایش ضریب ایمنی راه های استان 14 دور برگردان در راه های گلستان احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دور برگردان های عریض در تعدادی از نقاط شناسایی شده استان در حال احداث است که افزایش احداث آنها ضریب ایمنی راه های استان را افزایش می دهد.

شورابی، اجرای خط کشی، نصب چشم گربه ای، تعمیر و تعویض و نصب تابلو و علائم ایمنی، گارد ریل، سرعت گیر و چراغ چشمک زن را بخشی دیگر از اقدام های ایمنی در سطح راه های استان دانست که به طور مستمر اجرا می شود.

گلستان پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.