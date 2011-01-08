  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

راههای گلستان 4 خطه می شود

راههای گلستان 4 خطه می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: به منظور افزایش ایمنی محورهای ارتباطی، راه های استان چهار خطه می شود که این تغییر حالت در راه های شریانی بسیار مورد نیاز بوده است.

محمدتقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود:  به منظور افزایش ضریب ایمنی راه های استان 14 دور برگردان در راه های گلستان احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دور برگردان های عریض در تعدادی از نقاط شناسایی شده استان در حال احداث است که افزایش احداث آنها ضریب ایمنی راه های استان را افزایش می دهد.

شورابی، اجرای خط کشی، نصب چشم گربه ای، تعمیر و تعویض و نصب تابلو و علائم ایمنی، گارد ریل، سرعت گیر و چراغ چشمک زن را بخشی دیگر از اقدام های ایمنی در سطح راه های استان دانست که به طور مستمر اجرا می شود.

گلستان پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1227070

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها