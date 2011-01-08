فهرست جدید قیمت مسکن در تهران/ فروشندگان محتاط تر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین فصل امسال در حالی آغاز شده که در بهار و تابستان، قیمت رهن و اجاره با افزایش حدود 20 درصدی مواجه شده بود اما در فصل پائیز و چند روز گذشته از فصل زمستان بازار مسکن نسبت به هدفمندی یارانه ها واکنشی نشان نداده است.

به گفته یکی از مشاوران املاک در محدوده شمال تهران، در روزهای اخیر مالکان از تعیین قیمتها خودداری کرده و در مقابل پرسش مشاوران املاک برای قیمت واحدهای مسکونی، تعیین قیمت را به روزهای آینده موکول می کنند.

این مشاور املاک می افزاید: در واقع مالکان به دنبال به روز کردن قیمتها هستند تا اگر تغییری در قیمتها رخ داد، ضرر نکنند. وی در این باره ادامه داد که مالکان برای خرید و فروش واحدهای مسکونی خود تخفیف نمی دهند و با همان رقم تعیین شده قراردادها را به امضا می رسانند.

به گفته این فعال بازار مسکن، حال و هوای این روزها نزدیک به سال 85 است که مالکان به دلیل بی اطلاعی از آینده بازار به همین شیوه از اعلام قیمت ملک خود امتناع می کردند تا قیمتها را به روز اعلام کنند.

وی همچنین می افزاید: بازار رهن و اجاره در این روزها نسبت به قبل تفاوت زیادی نداشته است و به همان رویه سابق معاملات دراین بخش ادامه دارد.

یکی دیگر از فعالان بازار مسکن با بیان اینکه برخی از مالکان به صورت ذهنی قیمتها را بالاتر عنوان می کنند، می گوید: برخی از مالکان بدون اینکه در قیمتها افزایشی اتفاق افتاده باشد به طور ذهنی قیمتها را بالاتر تعیین می کنند تا بتوانند ملک خود را با قیمت بیشتری بفروشند تا در صورت افزایش قیمت متضرر نشوند.

آرامش در بازار اجاره بها

این مشاور املاک بازار اجاره مسکن را در آرامش توصیف می کند و می گوید: قیمت اجاره بها به همان روال سابق تعیین می‌شود و همچنان مالکان دریافت اجاره را به رهن ترجیح می دهند.

این فعال بازار مسکن ادامه می دهد: حتی مالکان برای دریافت اجاره، قیمتها را نسبت به رهن کامل، پایین تر اعلام می کنند تا متقاضیان را به اجاره ترغیب کنند.

به گفته وی، مالک یک واحد 100 متری نوساز در یوسف آباد در ابتدا مایل بود که 25 میلیون رهن با ماهیانه یک میلیون تومان اجاره دریافت کند که در انتها راضی شد تا 70 میلیون تومان رهن کامل را برای اجاره بپذیرد.

براساس این گزارش اجاره بهای واحد مسکونی در منطقه یوسف آباد برای واحد 100 متری 30 میلیون تومان ودیعه با 700 هزارتومان اجاره است، همچنین سوئیت 30 متری در پل صدر 4 میلیون رهن با ماهیانه 200 هزار تومان به مستاجران اجاره داده می شود.

سوئیت 30 متری در شریعتی سه راه طالقانی هم با 6 میلیون رهن و 170 هزار تومان اجاره بها به اجاره گذاشته می شود، ضمن اینکه برای واحد مسکونی 60 متری در اقدسیه هم قیمت 30 میلیون تومان رهن کامل است.

در فروش واحدهای مسکونی64 متری در مجیدیه هر متر مربع یک میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است و 63 متری نوساز در اشرفی اصفهانی هم به قیمت هر متر مربع 2 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می رسد.

برای آپارتمان 78 متری در فردوس غرب هم قیمت متری یک میلیون و 850 هزار تومان است ، همچنین آپارتمان 90 متری در دولت آباد هم 95 میلیون تومان به فروش می رسد. براین اساس 90 متری 2 خوابه در سعادت آباد هم با قیمت 185 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.