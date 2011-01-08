بازسازی اولین سایت احیای آهوی ایرانی در سرخه حصار

رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرحی در کارگروه حیات وحش و تنوع زیستی تهیه شده که بر اساس آن منطقه حفاظت شده سرخه حصار که یکی از زیستگاههای آهوی ایرانی در تهران است بازسازی می شود.

وی اظهار داشت: قرار است اولین سایت احیا و بازسازی آهوی ایرانی در منطقه سرخه حصار مدیریت شود و طی آن سایپا به عنوان حامی آهوی ایرانی هزینه های این بازسازی را تقبل کند. این کار با ساخت اولین زیرساختها در ماههای آینده از سر گرفته می شود و در حال حاضر کار عملیات مکانیابی انجام شده است.

اشرفی پور با تاکید بر اینکه آهو از گونه های حمایت شده است اضافه کرد: پارک ملی سرخه حصار منطقه ای مطلوب برای سرمایه گذاری برای حفاظت بهینه از گونه های مختلف به خصوص آهوی ایرانی است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر فنس کشی، ایجاد آبشخور، انبار علوفه، واحدهای نگهبانی و و سایل مورد تهیه و تدارک دیده شده در یک بسته پیشنهادی به واحد محیط زیست سایپا داده شده تا این شرکت بر اساس آن برنامه های حمایتی خود از آهوی ایرانی را عملیاتی کند.

وی همچنین با اشاره به دیگر فعالیتهای مشترک با سایپا گفت: در هفته منابع طبیعی کاشت گونه های درختی برای توسعه فضای سبز حومه تهران در دستور کار است که در یک برنامه منظم چهل هزار نهال برای توسعه جنگلهای دست کاشته می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته در اسفند ماه پارک ملی خجیر درختکاری شد و امسال نیز در تداوم همان فعالیتها شاهد حضور مجدد نیروهای حامی محیط زیست برای کاشت درخت در پارک ملی خجیر خواهیم بود.