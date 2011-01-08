به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری معاون توسعه و فناوری رسانه پس از امضاء تفاهمنامه، جزیره کیش را جزیره‌ای تاریخی، خوب و یکی از نمادهای پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان دانست و آن را گوهری در خلیج فارس نامید که هر روز در حال دگرگونی و تغییر است. وی افزود: با توجه به این روند و پیشرفت جزیره کیش و تحولات سریع در حوزه خلیج‌فارس و طرح‌های کلانی که مورد نظر مسئولان عالی نظام است ضروریست صدا و سیمای مرکز کیش نیز ساماندهی شود و هم سو با این پیشرفت حرکت کند.

معاون توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما خاطرنشان ساخت: مکان فعلی رسانه ملی درکیش با طرح کلی جزیره مغایرت دارد که لازم به جا به جایی بود. سال‌های سال این جا به جایی مورد نظر قرار گرفته بود که بعد از بررسی‌های فراوان امسال با همکاری مطلوب آقای مهندس محبی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش این تفاهم نامه مهم امضاء شد.

محبی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد نیز با ابراز رضایت از این اقدام اظهار داشت: خوشبختانه صدا و سیمای مرکز کیش با امکانات کم و محدود، عملکرد چشمگیر و مطلوبی داشته و برای شناساندن کیش به ایرانیان و جهانیان تلاش مضاعفی به عمل آورده و موفق عمل کرده است.

وی در ادامه افزود: امیدواریم با ساخت صدا و سیمای جدید و اختصاص تجهیزات مدرن و به روز و دیجیتالی صدا و سیمایی در شان مردم شریف منطقه به خصوص جزیره کیش داشته و شاهد موفقیت بیش از پیش این مرکز باشیم.