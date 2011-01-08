اشتغالزایی 1.5 میلیون نفری/ نقشه راه اشتغال

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات ایجاد 1 میلیون و 300 هزار فرصت شغلی جدید در سالجاری، گفت: در سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شده است که در پایان این برنامه، نرخ بیکاری باید به 7 درصد کاهش یابد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: رسیدن به این نرخ بیکاری مستلزم این است که نرخ مشارکت نیروی کار از 41.6 به 46.3 درصد برسد که باید گفت میزان سرمایه گذاری نیز در این تحولات تاثیر گذار است.

فروزان مهر همچنین به لزوم ارتقای میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه نیز در سال پایانی برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که باید به یک سوم GDP کل کشور برسد.

وی خاطر نشان کرد: لذا ما برای رسیدن به این اهداف نیازمند این هستیم که سالیانه 1 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی جدید را ایجاد کنیم؛ از این رو شورای عالی اشتغال برای تحقق این میزان شغل، متناسب با امکانات، پتانسیلها و همچنین ظرفیت استانها برنامه ریزی کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی افزود: بنابراین شورای عالی اشتغال یک حجم تعهدی برای استانها مشخص کرد و تفاهم نامه ای نیز با استانها در این زمینه داشته ایم، البته باید تاکید کنم که در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی به صورت مشخص آمده است.

به گفته معاون وزیر کار، برای رسیدن به این هدف وظیفه اشتغالزایی استانها مشخص شد و آنها نیز با استفاده از دستگاه‌های هر استان موضوع را در دستور کار قرار دادند. البته وزارت کار نیز از طریق یک سامانه ای که در تمام استانها پیش بینی شد، وضعیت را رصد کرد.

وی بیان داشت: در مقاطع مختلف گزارشاتی از سوی استانها ارائه می شد که آن اطلاعات بر پایه یکسری شاخصهایی بررسی و در نهایت جمع بندی کار در شورای عالی اشتغال مطرح می شد.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: همچنین یک سیستم خودارزیابی نیز در استانها وجود دارد که آنها بتوانند وضعیت موجود ایجاد فرصت های شغلی را پالایش کنند تا ما بتوانیم به صورت دقیق اطلاعات را در اختیار قرار دهیم.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، تاکید کرد: هم اکنون بر پایه آخرین اطلاعات دریافت شده از استانها و طبق راستی آزمایی که از طریق نرم افزار رصد صورت گرفت، در حدود 10 ماه امسال 1 میلیون و 300 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شد.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه این تعداد شغل جدید از میزان هدفی که برای ایجاد 1 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی تعیین شده بود، بیشتر شد گفت: علاوه بر این 200 هزار فرصت شغلی جدید دیگر نیز ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: تحلیل من این است که تا پایان سال نیز بتوانیم با توجه به طرحهای استانها به مرز مناسبی از ایجاد فرصتهای جدید شغلی برسیم، البته 1.3 میلیون فرصت شغلی جدیدی که اعلام شد، قطعی است ولی ما در نظر داریم میزان آن را تا پایان سالجاری به مرز 1.5 میلیون فرصت شغلی افزایش دهیم.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: هم اکنون روش راستی آزمایی را در قالب یک طرح علمی و به صورت متمرکز انجام می دهیم و آن را به صورت پایلوت در استان همدان اجرا کردیم، البته امیدواریم از 18 دی ماه سالجاری نیز بتوانیم آن را در سراسر کشور دنبال کنیم.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: در اسفند ماه سالجاری وضعیت استانهایی که در زمینه ایجاد مشاغل جدید پیشرو بوده اند و توانسته اند زمینه ایجاد فرصتهای شغلی را بهتر از بقیه استانها فراهم کنند، را اعلام خواهیم کرد.