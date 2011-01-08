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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

از یکشنبه 19 دی‌ماه/

برج آزادی میزبان "خانمچه و مهتابی" هادی مرزبان می‌شود

برج آزادی میزبان "خانمچه و مهتابی" هادی مرزبان می‌شود

نمایش "خانمچه و مهتابی" به کارگردانی هادی مرزبان از یکشنبه 19 دی‌ماه ساعت 18:30 با بهای بلیت هشت هزار تومان در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی هنری آزادی به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایش که آخرین نمایشنامه زنده‌یاد اکبر رادی است گلاب آدینه‌،‌ ایرج راد، فرزانه کابلی، سیما تیرانداز، صبا کمالی، یارتا یاران، سیروس همتی، زهره رستگار مقدم، لادن قناد، لادن سلیمانی،‌ علی خازنی،‌ شبیر پرستار و سعید بصیری بازی می‌کنند.

 فرزانه کابلی طراحی حرکت، بهیه خوشنویسان طراحی لباس، یارتا یاران عکاس و سعید ذهنی آهنگسازی نمایش را بر عهده دارند.

مرزبان پیش از این بیشتر آثار زنده‌یاد رادی نظیر "لبخند با شکوه آقای گیل"، "شب روی سنگفرش خیس"، "آهسته با گل سرخ"، "پائین گذر سقاخانه" و "باغ شب‌نمای ما" را به صحنه برده است.

کد مطلب 1227082

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