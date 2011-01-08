میراث فرهنگی از طرحهای گردشگری ماکو حمایت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، حمید احمدیان صبح شنبه در جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان ماکو ضمن انتقاد از مسئولان میراث فرهنگی مبنی بر عدم توجه مسئولان این اداره کل به معرفی و جذب گردشگر داخلی و خارجی به مناطق دیدنی و گردشگری این شهرستان، افزود: این در حالی است که شهروندان و سرمایهگذاران زیادی برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری اعلام آمادگی کرده و میراث فرهنگی با بهانههای مختلف از طرحهای بخش خصوصی حمایت نکرده است.
وی با اشاره به قول مساعد مسئولان میراث فرهنگی جهت اختصاص هشت میلیارد ریال برای مرمت و ساماندهی بافت قدیم شهر ماکو و کاخ موزه باغچهجوق در سالجاری، بیان داشت: متاسفانه این میزان اعتبار تا کنون اختصاص نیافته است.
فرماندار شهرستان ماکو همچنین از عدم آغاز عملیات اجرایی طرح مجتمع گردشگری ماکو توسط اداره میراث فرهنگی انتقاد کرد و با تاکید بر همکاری مسئولان ذیربط جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی به شهرستان، اظهار داشت: فرمانداری آماده هرگونه همکاری جهت معرفی منطقه و جذب گردشگر و توریست است.
بافتهای قدیمی ارومیه و ماکو و خوی مرمت میشود
معاون مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه با هدف ایجاد جاذبههای گردشگری در استان بافتهای قدیمی شهرهای ارومیه، ماکو و خوی مرمت و احیا میشوند، گفت: مراحل مطالعه بافتهای تاریخی شهرهای ارومیه، ماکو و خوی جزو دستور کار سال آینده سازمان میراث فرهنگی بوده و این اقدام به منظور ایجاد جاذبه گردشگری و تاکید بر احیای میراث کهن تاریخی و فرهنگی از آغاز سال آینده انجام می شود.
وحید احمدی از آغاز مطالعه مقاومسازی و احیای کاخ موزه باغچهجوق ماکو خبر داد و افزود: این طرح با هدف احیای موزه در قالب طرح باغ ایرانی و اسلامی از اوایل سال آینده با 6 میلیارد ریال آغاز میشود.
این مقام مسئول طرح احیای خانههای قدیمی را از دیگر برنامههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد.
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