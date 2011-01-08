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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

با بازی جعفری/

"آخرین روز ماه" به شبکه نمایش خانگی آمد

"آخرین روز ماه" به شبکه نمایش خانگی آمد

فیلم ویدئویی "آخرین روز ماه " به کارگردانی منوچهر هادی وارد شبکه نمایش خانگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این فیلم را پیمان عباسی نوشته و امیر جعفری، ریما رامین‌فر، شهره سلطانی، شبنم فرشادجو، شراره درشتی، سینا رازانی و محمدرضا داودنژاد بازیگران آن هستند. این فیلم با تیراژ پانصد هزار نسخه توسط شرکت تصویر دنیای هنر به شبکه نمایش خانگی کشور آمده است.

داستان "آخرین روز ماه" در مورد مردی به نام بهروز است که یک‌باره حادثه عجیبی در زندگی‌اش رخ  می‌دهد و او را در امروز گرفتار می‌کند و هر کاری می‌کند فردا نمی‌آید. این فیلم سال 1389 با مدت زمان 90 دقیقه و درجه کیفی ب تولید شده است.

کد مطلب 1227084

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