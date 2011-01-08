  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

چهار میلیارد ریال برای اشتغالزایی مددجویان بهزیستی ایلام اختصاص یافت

چهار میلیارد ریال برای اشتغالزایی مددجویان بهزیستی ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی، اشتغال و موسسات خیریه بهزیستی ایلام از اختصاص چهار میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار برای اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش این سازمان در سال جاری خبر داد.

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اعلام این خبر افزود: این مبلغ از محل اعتبارهای بهزیستی کشور در اختیار  این سازمان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اعتبار مذکور به صورت تسهیلات قرض الحسنه در اختیار مددجویان متقاضی اجرای طرحهای اشتغالزایی قرار خواهد گرفت.

وی سرانه وام پرداختی به هریک از این مددجویان را 15میلیون ریال عنوان کرد.

به گفته جعفری، طرحهای دامداری، کشاورزی، خدمات و صنعت عمده ترین طرحهای اجرایی اشتغالزایی توسط مددجویان در راستای خودکفایی آنهاست.

وی گفت: استقلال مالی مددجویان یکی از مهمترین اهداف این سازمان بوده که در اولویت خدمات ارائه شده به مددجویان قرار دارد.

بیش از 20 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.

کد مطلب 1227087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها