چهار میلیارد ریال برای اشتغالزایی مددجویان بهزیستی ایلام اختصاص یافت

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اعلام این خبر افزود: این مبلغ از محل اعتبارهای بهزیستی کشور در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اعتبار مذکور به صورت تسهیلات قرض الحسنه در اختیار مددجویان متقاضی اجرای طرحهای اشتغالزایی قرار خواهد گرفت.

وی سرانه وام پرداختی به هریک از این مددجویان را 15میلیون ریال عنوان کرد.

به گفته جعفری، طرحهای دامداری، کشاورزی، خدمات و صنعت عمده ترین طرحهای اجرایی اشتغالزایی توسط مددجویان در راستای خودکفایی آنهاست.

وی گفت: استقلال مالی مددجویان یکی از مهمترین اهداف این سازمان بوده که در اولویت خدمات ارائه شده به مددجویان قرار دارد.

بیش از 20 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.