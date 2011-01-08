دور جدید مذاکرات گازی ایران-ترکیه در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی قبل با حضور سیدمسعود میرکاظمی و تانر ییلدیز وزیران نفت و انرژی ایران و ترکیه، دور جدید مذاکرات گازی دو کشور در تهران آغاز شده است.

پیش از برگزاری این نشست دو جانبه برخی از خبرگزاریهای خارجی از درخواست وزیر نفت و انرژی ترکیه مبنی بر کاهش حجم و قیمت فروش گاز طبیعی ایران به عنوان یکی از محورهای این مذاکرات دو جانبه یاد کرده اند.

پیگریهای خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد مهمترین محور برگزاری این نشست گازی دستیابی به یک توافق نهایی بین ایران و ترکیه برای ترانزیت گاز طبیعی به کشور سوئیس است.

بر اساس توافق 34 ماه گذشته مقامات تهران- ژنو، شرکت ملی صادرات گاز ایران و ای.جی.ال سوئیس یکی از بزرگترین قراردادهای صادرات گاز طبیعی را امضا کرده بودند.

به دنبال این توافق 25 ساله، ایران باید از ابتدای سال 2009 میلادی در فاز نخست سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز به این کشور اروپایی صادر می کرد که مطابق برنامه زمان بندی تعریف شده باید حجم صدور گاز طبیعی تا سال 2012 میلادی به پنج میلیارد متر مکعب در سال افزایش می یافت.

در حال حاضر به نظر می رسد ساخت خط لوله گاز سوئیس در بخشهایی از اروپا به پایان رسیده و در صورت موافقت ترکیه امکان صادرات گاز طبیعی به این کشور اروپایی فراهم خواهد شد.

سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت هم پیشتر در خصوص اجرای قرارداد فروش گاز به شرکت EGL سوئیس گفته بود: شرکت سوئیسی مقدار پایینی برای خرید گاز از ایران درخواست کرده است.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه سوئیس علاقه مند به دریافت گاز ایران از مسیر ترکیه بوده است اظهار کرده بود: به نظر می رسد اخیرا دولت ترکیه مجوز ترانزیت گاز ایران از مسیر این کشور به سوئیس را صادر کرده و از این رو به زودی مذاکرات با این شرکت خارجی برای فروش گاز آغاز می شود.



پیگیری توافق یک میلیارد دلاری گازی در تهران

شرکت ملی گاز ایران و سام پترول ترکیه مرداد ماه سال‌جاری تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی یک میلیارد یورو برای ادامه ساخت خط لوله ششم سراسری گاز امضا کرده بودند.

بر اساس توافق انجام گرفته بین 2 طرف، سهم شرکت ترکیه ای در این پروژه 77 درصد بوده و از این رو باید حدود 754 میلیون یورو برای ساخت ادامه خط لوله ششم سراسری (قطعه دهگلان – بازرگان) سرمایه گذاری کند.



همچنین برای ساخت ادامه خط لوله ششم سراسری از اهواز تا دهگلان به 1.2 میلیارد دلار اعتبار نیاز است که حدود یک میلیارد دلار توسط بانکهای خصوصی با دوره بازپرداخت 5 ساله و نرخ سود هشت درصد تامین خواهد شد.



به گزارش مهر، یکی از مسیرهای ایران برای صادرات گاز به اروپا خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی یکهزار و 300 کیلومتر بوده که تاکنون ساخت قطعه اول و دوم این خط لوله گاز از عسلویه تا اهواز به طول 611 کیلومتربه پایان رسیده است.



هم اکنون مراحل تکمیل خط لوله 56 اینج ششم سراسری در قطعه سوم و چهارم در حال انجام بوده که این خط لوله از ظرفیت انتقال روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز تا مرز بازرگان را برخوردار است.

اولین قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران حدود 15 سال گذشته بین شرکت ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه امضا شده است. بر اساس این قرارداد، 23 ساله مقامات 2 کشور برای افزایش ظرفیت انتقال گاز ایران به ترکیه تا سقف 10 میلیارد متر مکعب به توافق رسیده بودند.

در حال حاضر امکان صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه وجود دارد، به طوری که تاسیسات گازی ایران از ظرفیت انتقال سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه برخوردار است که امکان افزایش این ظرفیت از طریق خطوط لوله موجود تا سقف 40 میلیون متر مکعب در روز و معادل 15 میلیارد متر مکعب در سال وجود دارد.