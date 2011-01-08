تفکیک اینترنت پاک از ناپاک/ وزارت ارتباطات دخالتی در فیلترینگ ندارد

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان استفاده صحیح از اینترنت و برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاربردی کردن فضای اینترنت پاک در کشور اظهار داشت: اطلاعات دقیقی از میزان استفاده پاک و یا ناپاک از فضای اینترنت نمی توان ارائه داد اما در مقایسه با آمارهای دیگر کشورها و برخلاف آنچه تصور می شود درصد بالایی از استفاده هایی که در کشور ما از اینترنت صورت می گیرد استفاده های مناسب و درستی است.

وی با بیان اینکه اطلاعاتی که در گذشته در مورد استفاده صحیح از اینترنت در کشور ارائه می شود بیشتر برپایه برآوردی و حدس و گمان بود، تاکید کرد: آنچه که در حال حاضر وجود دارد نشان می دهد که فضای استفاده از اینترنت در کشور فضای پاکی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای کمک به افزایش استفاده صحیح از اینترنت در کشور گفت: ایده ای در این باره مطرح شده که ابتدا در کشور اجرایی می شود و در گام های بعدی این را در دنیا هم مطرح خواهیم کرد.

تقی پور از تفکیک اینترنت پاک و ناپاک در کشور خبر داد و افزود: با اجرای این ایده اینترنت در کشور ما اینترنت پاک خواهد بود و آن بخش از اینترنت که بعضا برای کسب و کارهای کثیف و غیراخلاقی بکار می رود کلا در کشور منتفی خواهد شد.

اعمال فیلترینگ اینترنت مربوط به وزارت ارتباطات نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اعمال فیلترینگ برای برخی سایتها به مهر گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقوله فیلترینگ نقشی ندارد.

وی با بیان اینکه در زمینه فیلترینگ کارگروهی که وظیفه اش تشخیص جرایم رایانه ای است تصمیم می گیرد اضافه کرد: وزارت ارتباطات اساسا هیچ دخالتی در مورد محتوای فیلترینگ سایتهای اینترنتی ندارد.

تقی پور گفت: تشخیص اینکه سایتی مسدود شود و یا دسترسی به آن محدود شود با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.