«اسرار الآیات و أنوار البینات» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از پرسشها و مسائل مهم دانشمندان مسلمان و حتی پیروان مذاهب ابراهیمی، پرسش از رابطه «دین و فلسفه» یا همان «وحی و عقل» و به تعبیر معروف میان مسلمانان ـ رابطه «عقل و نقل» بوده است و این پرسش بحثهای گوناگون و حتی پاسخهای مختلف داشته است.

حکیم شیرازی، صدرالمتألهین(ره) نیز در کتاب «اسرارالآیات و أنوار البینات» به روش خاصّ خود در مقام پاسخ به پرسشهای مطرح شده برآمده است.

چاپ اول کتاب حاضر که شامل دو رساله با عناوین «أسرار الآیات و أنوار البیّنات» و «متشابهات القرآن» از حکیم صدرالمتألهین شیرازی است و توسط حجج اسلام، محمد علی جاودان و سید محمدرضا احمدی بروجردی تحقیق و تصحیح شده است، با مقدمه و زیر نظر آیت‌الله سید محمد خامنه ای، توسط انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا در 557 صفحه و با قیمت 125000 ریال به بازار نشر و علاقمندان حکمت و فلسفه اسلامی ارائه شده است.

