تولیدات جشنواره ملی انیمیشن به درستی منتشر شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد علی زلفی گل صبح شنبه در دیدار اعضای کمیته پژوهشی شهر الکترونیک همدان با تاکید بر لزوم استفاده از همه ظرفیتها برای توسعه خدمات الکترونیکی اظهار داشت: باید از ظرفیت تولید انیمیشن برای ارائه خدمات مناسب بهره برد و به فکر انتشار مناسب این تولیدات بود.

زلفی گل با بیان اینکه آثار جشنواره ملی انیمیشن با استقبال کودکان و نوجوانان همراه می شود، افزود: معرفی خدمات الکترونیکی در فرهنگ سازی شهر الکترونیک نقش ویژه ای دارد و دانشگاه بوعلی سینا در برگزاری بهتر این جشنواره همکاری خواهد داشت.

رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به توسعه مباحث الکترونیکی، گفت: شورای اسلامی شهر همدان همواره محقق شدن شهر الکترونیک را هدف قرار داده و در این راستا یکی از این بستر های مناسب، برگزاری جشنواره ملی تولید انیمیشن های شهر الکترونیک است.

نرگس نورالله زاده با بیان اینکه کمیته پژوهشی شهر الکترونیک به منظور هماهنگی و بستر سازی و پایه ریزی شهر الکترونیک همدان ایجاد شده و مباحث مختلف آموزش و تحقق ارائه خدمات الکترونیکی در آن دنبال می شود، افزود: یکی از این بستر سازی ها استفاده از هنر برای تولید انیمیشن شهر الکترونیک است.

دبیر کمیته پژوهشی شهر الکترونیک همدان نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر خدمات متنوع الکترونیکی در شهر همدان ارائه می شود، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی تحقق شهرهای الکترونیک عدم آگاهی شهروندان از خدمات ارائه شده است.

محمد مهدی شیر محمدی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها گفت: این قانون شیوه استفاده از منابع انرژی را تغییر می دهد.

وی با بیان اینکه استفاده از خدمات الکترونیکی و توسعه بیشتر شهر الکترونیک در ارائه بهتر خدمات موثر است، اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های علمی بسترهای مختلف سخت‌افزاری و نرم افزاری خاص خود را طلب می‌کند که در همدان نیز بخش بزرگی از این بسترها مهیا شده است.