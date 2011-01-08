به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داچ نیوز، این دختر محجبه از ابتدای سال تحصیلی جدید از حجاب استفاده می‌کرد اما از سوی مقامات مدرسه حضور وی در کلاسهای درس ممنوع اعلام شد. این امر موجب شد تا پدر وی شکایتی را علیه این موضوع طرح کند.

کمیسیون فرصتهای مساوی اعلام کرد که دانش‌آموزان این مدرسه باید برای پوشیدن حجاب، کلاه خاص یهودیان و صلیب مسیحیان آزاد باشند.

این کمیسیون همچنین یادآور شد: مدارس در صورت لزوم به منظور حفظ هویت خاص خود می‌توانند ممنوعیتهایی را اعمال کنند اما این مسئله در رابطه با مدرسه ولندام صدق نمی‌کند.

در پایان سال گذشته میلادی که کمتر از 10 روز است به پایان رسیده نیز موردی در رابطه با یک مدرسه ارتدکس مسیحی در لاهه مطرح شد که از ورود یک آموزگار جایگزین به علت محجبه بودند ممانعت به عمل آورده بود.