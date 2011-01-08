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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

اصلانی "بغض" را فیلمبرداری می‌کند

اصلانی "بغض" را فیلمبرداری می‌کند

تورج اصلانی فیلم سینمایی "بغض" به کارگردانی رضا درمیشیان را فیلمبرداری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغلامرضا موسوی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "بغض" در این باره گفت: تورج اصلانی فیلمبردار جوان و خلاق سینمای ایران مدیر فیلمبرداری بغض است و در تلاشیم تا هر چه زودتر تولید فیلم را به جریان بیاندازیم. پیش‌تولید "بغض" ادامه دارد و در حال انتخاب بقیه عوامل هستیم.

"بغض" نخستین فیلم بلند سینمایی رضا درمیشیان داستانی اجتماعی درباره مهاجرت و به بن‌بست رسیدن جوانان نسل سوم است و تمام صحنه‌های آن در کشور ترکیه مقابل دوربین خواهد رفت. رضا درمیشیان، منتقد و روزنامه‌نگار و دستیار داریوش مهرجویی پیش از این چند فیلم کوتاه و مستند از جمله "پامنار"، "جادوگر"، "خانه ‌خراب" و ... را کارگردانی کرده است.

تورج اصلانی فیلمبرداری فیلم‌های سینمایی "بدرود بغداد"، "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین"، "سن پطرزبورگ"، "سوت پایان"، "خواب سفید" و ... را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 1227099

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