به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغلامرضا موسوی تهیهکننده فیلم سینمایی "بغض" در این باره گفت: تورج اصلانی فیلمبردار جوان و خلاق سینمای ایران مدیر فیلمبرداری بغض است و در تلاشیم تا هر چه زودتر تولید فیلم را به جریان بیاندازیم. پیشتولید "بغض" ادامه دارد و در حال انتخاب بقیه عوامل هستیم.
"بغض" نخستین فیلم بلند سینمایی رضا درمیشیان داستانی اجتماعی درباره مهاجرت و به بنبست رسیدن جوانان نسل سوم است و تمام صحنههای آن در کشور ترکیه مقابل دوربین خواهد رفت. رضا درمیشیان، منتقد و روزنامهنگار و دستیار داریوش مهرجویی پیش از این چند فیلم کوتاه و مستند از جمله "پامنار"، "جادوگر"، "خانه خراب" و ... را کارگردانی کرده است.
تورج اصلانی فیلمبرداری فیلمهای سینمایی "بدرود بغداد"، "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین"، "سن پطرزبورگ"، "سوت پایان"، "خواب سفید" و ... را در کارنامه خود دارد.
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