وزير كشور عراق از سوء قصد جان به در برد

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه الوطن به نقل از ساكنان كوي الكراده در بغداد نوشت : يكشنبه شب كاروان حامل وزير كشور عراق دراين كوي با انفجار خودروي بمب گذاري شده مواجه شد، اين خودرو در لحظه برخورد با خودروي محافظ وزير كشور عراق منفجر شد .



اين حادثه منجر به كشته شدن شش محافظ فلاح النقيب شد اما به خود وي آسيبي نرسيد ، شاهدان اعلام كردند كه عاملان اين حادثه مي خواستند النقيب را ترور كنند . وزير كشور عراق هر روز بين منطقه الخضراء محل كار خود تا كوي الجادريه محل سكونتش را در بغداد در ميان تدابير شديد امنيتي و ده ها محافظ خود طي مي كند.



از سوي ديگر يك منبع امنيتي عراقي تاكيد كرد تك تيراندازهاي آمريكايي يك مرد مسلح را كه به يك هسته تروريستي وابسته است در منطقه الخضراء به قتل رساندند .



اكثر ادارات و وزارتخانه و مراكز حساس دولتي در منطقه الخضراي بغداد قرار دارند.



چندي پيش نيز يك عضو پارلمان موقت عراق با تاكيد بر لزوم استيضاح وزير كشور عراق فاش كرد: پديده فساد ، باندبازي و رابطه بازي در وزارت فلاح النقيب گسترش يافته و النقيب با حيف و ميل بيت المال بيش از 380 محافظ شخصي براي خود برگزيده است.



مشعان الجبوري كه پيشنهاد استيضاح النقيب را داده است، گفت: وي در اقدامي بي سابقه در تاريخ دولت هاي عراقي بيش از 380 محافظ شخصي براي خود تعيين كرده است كه حتي روساي جمهور پيش از صدام هرگز چنين تعدادي از محافظ شخصي نداشتند و اين معنايش اين است كه علاقه و تمايل وزير كشور عراق به تامين حمايت شخصي خود بيشتر از شهروندان عراقي است زيرا اين همه محافظ بودجه دولتي را كه بايد بخش اعظم آن به بازسازي و بالابردن سطح رفاه ومعيشت مردم عراق اختصاص داده شود ، حيف و ميل مي كند.

عضو پارلمان موقت عراق فاش كرد كه اطلاعات موثقي دارد كه تصريح مي كند النقيب از زمان انتصاب به اين سمت تنها دو بار وارد محل كار خود شده است و اين نشان مي دهد وي هيچ اهميت و اعتنايي براي كار خود قائل نيست و تاكيدي بر وحشت وي از احتمال ترور شدنش در صورت حضور در سركار خود است.

لازم به ذكر است فلاح النقيب يكي از اعضاي محور سه گانه افراطيون دولت موقت عراق در كنار حازم شعلان وزير دفاع و الذرفي استاندار نجف است كه به جاي مبارزه با فساد و باند بازي در ارگان هاي تحت امر خود و اصلاح عملكرد خود و خدمت مردم عراق وارد فاز جنگ رواني و تبليغاتي عليه جمهوري اسلامي ايران شدند و با اتهامات بي پايه و اساس خود عليه تهران ضرباتي به آهنگ رو به رشد روابط دو كشور همسايه وارد كردند تا جائي كه مسئولان رده بالاي دولت موقت عراق اين افراد را از هرگونه اظهار نظر كه به رابطه استراتژيك عراق با ايران لطمه بزند، منع كردند.

