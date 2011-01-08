آمریکا خواستار جاسوسی "توئیتر" از کاربران خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "بریجیتا جونزدویتر" از نمایندگان سابق مجلس ایسلند که از کاربران توئیتر بوده و پیامهایی را درباره ویکلی لیکس در توئیتر منتشر کرده در پی شکایت از سیستم قضایی آمریکا به دلیل درخواست واشنگتن از این شبکه اجتماعی است.

به گفته خانم جونزدویتر، آمریکا در اول دسامبر 2009 از توئیتر خواسته بود تا تمامی اطلاعات مربوط به وی و فعالیت هایش در این شبکه اجتماعی را در اختیار واشنگتن قرار بدهد.

این نماینده پارلمان ایسلند از تصمیم خود برای آغاز حرکتی قانونی برای متوقف کردن این گونه اقدامات آمریکا خبر داد.

بر اساس این گزارش، انتشار اسناد محرمانه دولت آمریکا در سایت ویکی لیکس به ظاهر مشکلات زیادی را برای ایالات متحده به وجود آورده به نحوی که این کشور درصدد است به هر نحو ممکن از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری کند و داشتن اطلاعات درباره کابران و علاقمندان به آن می تواند واشنگتن را در رسیدن به این هدف یاری دهد.