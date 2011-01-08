سرمایه های راکد گلستان بکارگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح شنبه مراسم اجرای سیلوی 30 هزار تنی رامیان، ایجاد اشتغال را از اولویت های دولت خدمتگذار اعلام کرد و گفت: شهرک های صنعتی نقش مهمی در جذب سرمایه و نیز ایجاد اشتغال در هر منطقه دارد

وی با بیان اینکه در دولت های نهم و دهم اقدامات وسیعی در ایجاد اشتغال شده گفت: در شهرستان رامیان که از مناطق محروم استان محسوب می شود، اقدامات اساسی در مورد ایجاد اشتغال انجام شده است.

سیدعلی پورنبوی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان نیز در خصوص احداث شهرک صنعتی در رامیان گفت: این شهرک هدیه دولت نهم و دهم به مردم رامیان است.

وی افزود: شهرستان رامیان تاکنون از زیر ساخت های صنعتی محروم بود و به همین دلیل آمار بیکاری در این شهرستان بیشتر از دیگر شهرستانها بوده است.

به گفته وی، تاکنون برای آماه سازی مقدمات این شهرک صنعتی و نیز تفکیک طراحی و تفکیک قطعات و نیز ارزیابی زیست محیطی و دیگر امور موردنیاز حدود هفت میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: تاکنون حدود شش سرمایه گذار برای فعالیت در این شهرک داوطلب شده اند.

پورنبوی ارزش سرمایه گذاریهایی که در این شهرک صورت خواهد گرفت را 365 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تلاش خواهد شد در زمینه اشتغال جوانان شهرستان رامیان بکارگیری شوند.

قاسم سمیعی فرماندار رامیان نیز از کشاورزانی که اراضی خود را برای ساخت شهرک صنعتی واگذار نمودند قدردانی کرد و گفت: ساخت این شهرک از نیاز های اساسی این شهرستان به شمار می رفت.

وی به سرمایه گذاران خاطر نشان کرد که مسئولان امر در ارائه تسهیلات و هر گونه کمک مورد نیاز کوتاهی نخواهند کرد.

سیلوی 30 هزارتنی دارای 14هزار متر مربع وسعت توسط بخش خصوصی احداث می شود و همچنین برای 15 نفر نیز شغل ایجاد خواهد کرد.