مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حمید بقایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور طی حکمی جلیل رحیمی را به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه منصوب و از خدمات اسدالله بیرانوند در مدت تصدی این پست تشکر و قدردانی کرد.

جلیل رحیمی که پیش از این مدیریت سازمان بازنشستگی استان کرمانشاه را عهده دار بود، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد است و همچنین مدیر مسئول یکی ازنشریات محلی کرمانشاه نیز است.

اسدالله بیرانوند بیش از 10 سال به‌عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه فعالیت کرد.