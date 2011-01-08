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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان کرمانشاه منصوب شد

مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور، جلیل رحیمی به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حمید بقایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور طی حکمی جلیل رحیمی را به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه منصوب و از خدمات اسدالله بیرانوند در مدت تصدی این پست تشکر و قدردانی کرد.

جلیل رحیمی که پیش از این مدیریت سازمان بازنشستگی استان کرمانشاه را عهده دار بود، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد است و همچنین مدیر مسئول یکی ازنشریات محلی کرمانشاه نیز است.

اسدالله بیرانوند بیش از 10 سال به‌عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه فعالیت کرد.

کد مطلب 1227103

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