تحکیم بخش خصوصی باعث دور زدن تحریمهای اقتصادی می شود

رضا خیامیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان تاکید کرد: گشایش اعتبارات اسنادی مهمترین چالش پیش روی واحدهای بازرگانی است که باید در این راستا تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی گفت: روابط به نحوی باشد که تشکیل شرکتهای مشترک، به انتقال دانش فنی نتیجه داشته باشد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به اینکه تولید در کشور باید روان‌سازی شود، اظهار داشت: دستگاه‌های دولتی نباید بر سر راه بخشهای خصوصی چالش ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی واقعی در پروژه‌های مختلف عاملی برای دور زدن تحریمهای اقتصادی است، بیان داشت: حضور بخش خصوصی می‌تواند سبب توسعه کشور شود.

خیامیان با اشاره به اینکه باید زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کرد: در این روابط، تنها نباید به فکر خرید و فروش باشیم و باید سرمایه‌گذاریهایی را نیز انجام بدهیم.

وی افزود: در صورتیکه کارها به بهترین نحو انجام شود، هیئتهای خارجی فرصتهای خود را برای سرمایه‌گذاریها از دست نمی‌دهند و بهترین استفاده را می‌کنند.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان اصفهان از فرصت تحریمهای اقتصادی به عنوان فرصتی مناسب برای ارائه توانمندیهای شرکتهای ایرانی یاد کرد و اظهار داشت: این فرصت زمان مناسبی برای شناخت تواناییها و نارساییهای کشور است.

وی اضافه کرد: بخش خصوصی باید حضوری فعال در عرصه‌های تولیدی کشور داشته باشد و سبب توسعه در اقتصاد کشور شود.