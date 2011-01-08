افزایش میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی بعید است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله حافظی روز شنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا میزان پاداش پایان سال بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش می یابد گفت: هر آنچه مصوبه دولت باشد ما به عنوان پاداش پایان سال آن را پرداخت می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه هنوز دولت مصوبه‌ای برای افزایش میزان عیدی بازنشستگان اعلام نکرده افزود: پیش بینی بنده این است با توجه به هدفمندی یارانه‌ها بعید است افزایش میزان عیدی داشته باشیم و معادل سال گذشته به بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان عیدی پرداخت می شود.

حافظی از توزیع بسته‌های اقلام خوراکی و مایحتاج عمومی به بازنشستگان تامین اجتماعی قبل از پایان سال جاری خبر داد و گفت: در تعامل با وزارت بازرگانی قرار است بسته‌های اقلام خوراکی به ارزش 120 هزار تومان در بین بازنشستگان تامین اجتماعی توزیع شود.

وی با اعلام اینکه هنوز کالاها و اقلام این بسته مشخص نشده گفت: سهم ما از تهیه این بسته‌های اقلام خوراکی 75 میلیارد تومان و سهم وزارت بازرگانی نیز 75 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

حافظی افزود: توزیع این بسته‌های خوراکی در راستای تامین بخشی از هزینه‌های زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی انجام می‌شود.