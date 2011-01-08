"خانه کاغذی" عفیفه روی میز تدوین است

اسماعیل عفیفیه، تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "خانه کاغذی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری به پایان رسیده و هم اکنون علیرضا کمال‌پور مشغول تدوین پروژه است. هنوز آهنگساز مشخص نشده است.

فیلمنامه این فیلم را حامد افضلی و رویا خسرونجدی نوشتند و سه داستان موازی در سه زمان مختلف رخ می‌دهد . محور هر سه داستان یک چیز است: مقداری جواهر که وارد زندگی هرکس می‌شود موجب بدبختی و دردسر می‌شود.

در فیلم "خانه کاغذی" مهدی سلطانی، رحیم نوروزی، امیرمحمد زند، سحر قریشی، مهران نائل، نگین معتضدی، محمدهادی قمیشی، ابوالفضل همراه، سیما مطلبی، پریچهره موسوی و محمد عمرانی به ایفای نقش پرداختند.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: افشین احمدی، صدابردار: فرشید کیوانمهر، طراح صحنه و لباس: امیر زاغری، طراح گریم: سید جلال موسوی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: محمد بدرلو، منشی صحنه: فهیمه کرمی، عکاس: نازلی هروی و مدیر تولید: نعمت گودرزوند چگینی.

فیلم تلویزیونی "خانه کاغذی" به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود.