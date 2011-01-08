راستی آزمایی از مشاغل ایجاد شده در کرمانشاه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه صبح شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در خصوص اشتغال ایجاد شده در استان طی سالجاری، اظهار داشت: تاکنون 37 هزار شغل توسط دستگاه های اجرایی استان ایجاد شده که 23 درصد بیشتر از تعهد اشتغال استان در سالجاری است.

وی با اشاره به سامانه نرم افزاری در نظر گرفته شده برای ثبت اشتغال ایجادی و با اعلام اینکه تاکنون 15 هزار شغل در این سامانه ثبت شده، گفت: دستگاه های اجرایی باید در اسرع وقت اطلاعات مربوط به اشتغال ایجادی خود را در این سامانه ثبت کنند.

براندیشه در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد بنگاه های زودبازده استان، گفت: از محل تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده و وجوه اداره شده سال 1388 استان تاکنون تعداد 138 طرح با اعتبار 116 میلیارد و 116 میلیون تومان و پیش بینی اشتغال هزارو756 نفر به بانک ها معرفی شده و تاکنون یکصد و یازده طرح با رقم 57 میلیارد و 71 میلیون تومان به انعقاد قرارداد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه باقی مانده طرح ها باید در اسرع وقت به انعقاد قرارداد برسند، خواستار پیگیری مستمر این طرحها از سوی دستگاه های اجرایی و بانک ها شد.

17میلیارد تمات یارانه به بنگاه های زودبازده استان کرمانشاه پرداخت شده است

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه همچنین به آخرین عملکرد دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در خصوص باقیمانده تسهیلات زودبازده سالهای 84 تا 88 پرداخت و اعلام داشت: 409 طرح با اعتبار 132 میلیارد و 960 میلیون تومان در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی جهت سرمایه در گردش و تکمیل طرح ها به بانک ها معرفی شده و تاکنون 50 طرح با اعتبار 15 میلیارد و 560 میلیون تومان به تصویب رسیده و کار انعقاد قرارداد آنها در حال انجام است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه به میزان یارانه پرداختی به بنگاه های اقتصادی زودبازده اشاره کرد و گفت: یازده هزار و 222 طرح به بهره برداری رسیده سالهای 85 و 86 جهت اخذ یارانه به صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک های ملت و صادرات معرفی شده اند که تاکنون 17 میلیارد و 105 میلیون تومان یارانه به 10 هزار و 643 طرح پرداخت شده است.